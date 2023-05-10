Кремль: участники зерновой сделки признают интересы России

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Марафон "Новое знание", первый день. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что участники зерновой сделки признают интересы России Фото:

Участникам зерновой сделки хорошо известны интересы России и признается то, что они должны выполняться. Однако давать какие-то прогнозы по поводу продления соглашения преждевременно, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о начале переговоров о судьбе черноморской инициативы в Стамбуле.

«Не будем ничего комментировать. Ведется работа наша позиция хорошо известна и специалистами, и не специалистам. Она последовательна. Наши интересы всеми признаются. Необходимость выполнения той части сделки, которая связана с нами, также всеми признается. Поэтому давайте дождемся итогов этих переговоров», — сказал Песков.

Очередной раунд переговоров по зерновой сделке пройдет в Стамбуле 10—11 мая. Срок действия соглашения заканчивается 18 мая. Начиная с июля 2022 года, когда была принята черноморская инициатива, интересы российской стороны игнорировались, они не выполнялись, как это предписывается договоренностями.

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Участникам зерновой сделки хорошо известны интересы России и признается то, что они должны выполняться. Однако давать какие-то прогнозы по поводу продления соглашения преждевременно, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о начале переговоров о судьбе черноморской инициативы в Стамбуле. «Не будем ничего комментировать. Ведется работа наша позиция хорошо известна и специалистами, и не специалистам. Она последовательна. Наши интересы всеми признаются. Необходимость выполнения той части сделки, которая связана с нами, также всеми признается. Поэтому давайте дождемся итогов этих переговоров», — сказал Песков. Очередной раунд переговоров по зерновой сделке пройдет в Стамбуле 10—11 мая. Срок действия соглашения заканчивается 18 мая. Начиная с июля 2022 года, когда была принята черноморская инициатива, интересы российской стороны игнорировались, они не выполнялись, как это предписывается договоренностями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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