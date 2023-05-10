Кремль: участники зерновой сделки признают интересы России

10 мая 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что участники зерновой сделки признают интересы России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Участникам зерновой сделки хорошо известны интересы России и признается то, что они должны выполняться. Однако давать какие-то прогнозы по поводу продления соглашения преждевременно, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о начале переговоров о судьбе черноморской инициативы в Стамбуле. «Не будем ничего комментировать. Ведется работа наша позиция хорошо известна и специалистами, и не специалистам. Она последовательна. Наши интересы всеми признаются. Необходимость выполнения той части сделки, которая связана с нами, также всеми признается. Поэтому давайте дождемся итогов этих переговоров», — сказал Песков. Очередной раунд переговоров по зерновой сделке пройдет в Стамбуле 10—11 мая. Срок действия соглашения заканчивается 18 мая. Начиная с июля 2022 года, когда была принята черноморская инициатива, интересы российской стороны игнорировались, они не выполнялись, как это предписывается договоренностями.

Участникам зерновой сделки хорошо известны интересы России и признается то, что они должны выполняться. Однако давать какие-то прогнозы по поводу продления соглашения преждевременно, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о начале переговоров о судьбе черноморской инициативы в Стамбуле. «Не будем ничего комментировать. Ведется работа наша позиция хорошо известна и специалистами, и не специалистам. Она последовательна. Наши интересы всеми признаются. Необходимость выполнения той части сделки, которая связана с нами, также всеми признается. Поэтому давайте дождемся итогов этих переговоров», — сказал Песков. Очередной раунд переговоров по зерновой сделке пройдет в Стамбуле 10—11 мая. Срок действия соглашения заканчивается 18 мая. Начиная с июля 2022 года, когда была принята черноморская инициатива, интересы российской стороны игнорировались, они не выполнялись, как это предписывается договоренностями.