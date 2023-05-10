Кремль: участники зерновой сделки признают интересы России

Участникам зерновой сделки хорошо известны интересы России и признается то, что они должны выполняться. Однако давать какие-то прогнозы по поводу продления соглашения преждевременно, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о начале переговоров о судьбе черноморской инициативы в Стамбуле.
«Не будем ничего комментировать. Ведется работа наша позиция хорошо известна и специалистами, и не специалистам. Она последовательна. Наши интересы всеми признаются. Необходимость выполнения той части сделки, которая связана с нами, также всеми признается. Поэтому давайте дождемся итогов этих переговоров», — сказал Песков.
Очередной раунд переговоров по зерновой сделке пройдет в Стамбуле 10—11 мая. Срок действия соглашения заканчивается 18 мая. Начиная с июля 2022 года, когда была принята черноморская инициатива, интересы российской стороны игнорировались, они не выполнялись, как это предписывается договоренностями.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!