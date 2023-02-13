Челябинский депутат собирает помощь для спецвойск

Депутат Ольга Мухометьярова уже приобрела палатки для военных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова собирает помощь для батальона радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Ей уже удалось закупить палатки и спецформу.

«Первые закрытые позиции — 10 комплектов альтернативной формы и пять зимних палаток переданы командиру батальона. Уже завтра они будут отправлены в зону СВО», — сообщила Ольга Мухометьярова в своем telegram-канале.

По словам депутата, к ней обратился бизнесмен из Златоуста, чей сын погиб во время спецоперации. Сам мужчина собирает помощь для батальона РЭБ. Для закупки всего необходимого требуется порядка 1 миллиона рублей. По данным Мухометьяровой, 70% заявки помогли закрыть ее знакомые и друзья. Однако еще необходимо закупить радиостанции, маскировочные сети, электрические буры, спутниковые терминалы и другое. Мухометьярова просит откликнулся всех неравнодушных.

Ранее Ольга Мухометьярова собственноручно шила шевроны для военных. Она заказала термопечать на ткань, купила нитки и липучки, чтобы помогло снизить стоимость шевронов в 10 раз.