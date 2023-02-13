13 февраля 2023

Челябинский депутат собирает помощь для спецвойск

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Законодательного собрания Челябинской области. Челябинск, мухометьярова ольга
Депутат Ольга Мухометьярова уже приобрела палатки для военных Фото:

Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова собирает помощь для батальона радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Ей уже удалось закупить палатки и спецформу.

«Первые закрытые позиции — 10 комплектов альтернативной формы и пять зимних палаток переданы командиру батальона. Уже завтра они будут отправлены в зону СВО», — сообщила Ольга Мухометьярова в своем telegram-канале.

По словам депутата, к ней обратился бизнесмен из Златоуста, чей сын погиб во время спецоперации. Сам мужчина собирает помощь для батальона РЭБ. Для закупки всего необходимого требуется порядка 1 миллиона рублей. По данным Мухометьяровой, 70% заявки помогли закрыть ее знакомые и друзья. Однако еще необходимо закупить радиостанции, маскировочные сети, электрические буры, спутниковые терминалы и другое. Мухометьярова просит откликнулся всех неравнодушных.

Ранее Ольга Мухометьярова собственноручно шила шевроны для военных. Она заказала термопечать на ткань, купила нитки и липучки, чтобы помогло снизить стоимость шевронов в 10 раз.

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Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова собирает помощь для батальона радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Ей уже удалось закупить палатки и спецформу. «Первые закрытые позиции — 10 комплектов альтернативной формы и пять зимних палаток переданы командиру батальона. Уже завтра они будут отправлены в зону СВО», — сообщила Ольга Мухометьярова в своем telegram-канале. По словам депутата, к ней обратился бизнесмен из Златоуста, чей сын погиб во время спецоперации. Сам мужчина собирает помощь для батальона РЭБ. Для закупки всего необходимого требуется порядка 1 миллиона рублей. По данным Мухометьяровой, 70% заявки помогли закрыть ее знакомые и друзья. Однако еще необходимо закупить радиостанции, маскировочные сети, электрические буры, спутниковые терминалы и другое. Мухометьярова просит откликнулся всех неравнодушных. Ранее Ольга Мухометьярова собственноручно шила шевроны для военных. Она заказала термопечать на ткань, купила нитки и липучки, чтобы помогло снизить стоимость шевронов в 10 раз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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