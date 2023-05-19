Аналитик спрогнозировал, как вырастут цены на бензин в июне

Аналитик Деев допустил повышение цен на бензин в июне на 3-5 рублей за литр

19 мая 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

В среднесрочной перспективе цены на бензин могут снизиться, отметил аналитик Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Цены на бензин на российском рынке повысятся с 1 июня из-за новых санкций. Об этом сообщил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. «При сохранении текущих трендов — мы можем увидеть в среднесрочной перспективе даже небольшое снижение розничной цены на бензин. В ближайшее же (в июне — прим. URA.RU) время она если и вырастет, то максимум на 3—5 рублей за литр», — отметил Артем Деев Life . По словам аналитика, рост цен на оптовом рынке бензина должен привести к повышению розничных цен, но не сразу, а через определенное время. Деев пояснил, что цены на бензин зависят от уровня инфляции и котировок сырья. На уровень цен российской нефти и нефтепродукты влияют западные санкции. Из-за того, что прибыль операторов АЗС снизится, то в будущем им придется повышать цены на топливо. В Минэнерго сообщили, что рост оптовых цен не повлияет на стоимость бензина на розничном рынке, так как перед сезоном ремонтов на НПЗ (нефтеперерабатывающих заводах — прим. URA.RU) создали достаточные запасы бензина. Управляющий директор компании «Альфа-Форекс» Кирилл Дронов добавил, что цены на топливо в России изменяются в соответствии с налоговой политикой государства, которая не предполагает особого снижения, но предполагает постепенный умеренный рост. «Этот механизм называется демпфером и регулирует цены на внутреннем рынке топлива с 2019 года в пределах инфляции», — пояснил эксперт. По данным канала РБК Autonews, В России в 2022 году бензин при инфляции в 11,1% подорожал на 0,6%, а дизель — на 8,4%. Власти считают, что в стране удалось удержать рост цен на топливо. Ранее ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова сообщила URA.RU, что для снижения розничных цен на бензин можно создать стратегический запас, с помощью которого можно было бы регулировать рынок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Цены на бензин на российском рынке повысятся с 1 июня из-за новых санкций. Об этом сообщил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. «При сохранении текущих трендов — мы можем увидеть в среднесрочной перспективе даже небольшое снижение розничной цены на бензин. В ближайшее же (в июне — прим. URA.RU) время она если и вырастет, то максимум на 3—5 рублей за литр», — отметил Артем Деев Life. По словам аналитика, рост цен на оптовом рынке бензина должен привести к повышению розничных цен, но не сразу, а через определенное время. Деев пояснил, что цены на бензин зависят от уровня инфляции и котировок сырья. На уровень цен российской нефти и нефтепродукты влияют западные санкции. Из-за того, что прибыль операторов АЗС снизится, то в будущем им придется повышать цены на топливо. В Минэнерго сообщили, что рост оптовых цен не повлияет на стоимость бензина на розничном рынке, так как перед сезоном ремонтов на НПЗ (нефтеперерабатывающих заводах — прим. URA.RU) создали достаточные запасы бензина. Управляющий директор компании «Альфа-Форекс» Кирилл Дронов добавил, что цены на топливо в России изменяются в соответствии с налоговой политикой государства, которая не предполагает особого снижения, но предполагает постепенный умеренный рост. «Этот механизм называется демпфером и регулирует цены на внутреннем рынке топлива с 2019 года в пределах инфляции», — пояснил эксперт. По данным канала РБК Autonews, В России в 2022 году бензин при инфляции в 11,1% подорожал на 0,6%, а дизель — на 8,4%. Власти считают, что в стране удалось удержать рост цен на топливо. Ранее ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова сообщила URA.RU, что для снижения розничных цен на бензин можно создать стратегический запас, с помощью которого можно было бы регулировать рынок.