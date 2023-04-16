«Коммерсант»: Россия увеличила экспорт бензина почти в полтора раза

17 апреля 2023 в 05:15 Размер текста - 17 +

Россия в 2023 году нарастила экспорт бензина Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия с начала 2023 года по середину апреля увеличила экспорт бензина на 38%, до 1,8 миллиона тонн. Такими данными поделился источник, знакомый со статистикой. «Экспорт бензина с начала года и по середину апреля увеличился на 38%, до порядка 1,8 миллионов тонн», — пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники, знакомые со статистикой. Отмечается, что несмотря на эмбарго Евросоюза и потолок цен на нефтепродукты, за указанный период производство увеличилось до 11,8 миллионов тонн, что превосходит прошлогодние показатели на 5%, а запасы бензина на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) и нефтебазах превысили 2 миллиона тонн. Ранее Евросоюз установил потолок цен на российский дизель на уровне 100 долларов за баррель и на дисконтную нефтепродукцию — 45 долларов за баррель. В Еврокомиссии отметили, что потолок цен на российскую нефть будет меняться в зависимости это экономической ситуации в мире. В марте министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил, что РФ перенаправила весь объем экспорта в страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Заместитель министра США Бен Харрис признал, что страна успешно справляется с продажей нефти без помощи западных сервисов.

Россия с начала 2023 года по середину апреля увеличила экспорт бензина на 38%, до 1,8 миллиона тонн. Такими данными поделился источник, знакомый со статистикой. «Экспорт бензина с начала года и по середину апреля увеличился на 38%, до порядка 1,8 миллионов тонн», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники, знакомые со статистикой. Отмечается, что несмотря на эмбарго Евросоюза и потолок цен на нефтепродукты, за указанный период производство увеличилось до 11,8 миллионов тонн, что превосходит прошлогодние показатели на 5%, а запасы бензина на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) и нефтебазах превысили 2 миллиона тонн. Ранее Евросоюз установил потолок цен на российский дизель на уровне 100 долларов за баррель и на дисконтную нефтепродукцию — 45 долларов за баррель. В Еврокомиссии отметили, что потолок цен на российскую нефть будет меняться в зависимости это экономической ситуации в мире. В марте министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил, что РФ перенаправила весь объем экспорта в страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Заместитель министра США Бен Харрис признал, что страна успешно справляется с продажей нефти без помощи западных сервисов.