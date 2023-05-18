Челябинские школьники создали ОПГ, чтобы наживаться на пенсионерах

Школьники выманивали деньги у пенсионеров по телефону Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Снежинске (Челябинская область) несколько школьников организовали преступную группировку, которая наживалась на доверчивых пенсионерах. Как сообщил URA.RU 19 мая источник в силовых структурах, они использовали стандартную для телефонных мошенников схему «Ваш родственник попал в ДТП».

«В схеме участвовало четыре человека. Самому старшему из них 17 лет, младшему — 14 лет. Все они были задержаны», — рассказал источник.

По данным URA.RU, с помощью незамысловатой схемы школьники вынудили 84-летнюю пенсионерку передать им 250 тысяч рублей. Они позвонили ей, представились сотрудником полиции и сообщили, что ее родственник попал в ДТП. Деньги женщина передала через курьера.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что, возможно, этим делом занимается полиция, но пообещали уточнить информацию. В пресс-службе ГУ МВД по региону на момент публикации на запрос агентства ответа не последовало.