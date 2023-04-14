В Госдуме создали группу, которая займется наказанием уехавших звезд

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, госдума, государственная дума, гд
Созданная в Госдуме рабочая группа займется наказанием иноагентов и покинувших Россию звезд Фото:

В Государственной Думе создали рабочую группу, которая будет заниматься разработкой инициатив по запрету на получение доходов из России для иноагентов и покинувших страну звезд. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы и глава российской делегации Петр Толстой.

«Вошел в состав созданной рабочей группы по выработке предложений, направленных на запрет иноагентам, а также деятелям культуры, покинувшим страну, получать доход от творческой деятельности на территории России», — написал Петр Толстой в своем telegram-канале. Он уточнил, что группу поручено возглавить депутату Госдумы Федерального собрания РФ Ирине Яровой.

Ранее в Госдуме предложили лишить покинувших страну знаменитостей заработка путем отключения монетизации на YouTube. С соответствующей инициативой выступила глава комитета по культуре нижней палаты парламента Елена Ямпольская, пишет «Национальная служба новостей».

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В Государственной Думе создали рабочую группу, которая будет заниматься разработкой инициатив по запрету на получение доходов из России для иноагентов и покинувших страну звезд. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы и глава российской делегации Петр Толстой. «Вошел в состав созданной рабочей группы по выработке предложений, направленных на запрет иноагентам, а также деятелям культуры, покинувшим страну, получать доход от творческой деятельности на территории России», — написал Петр Толстой в своем telegram-канале. Он уточнил, что группу поручено возглавить депутату Госдумы Федерального собрания РФ Ирине Яровой. Ранее в Госдуме предложили лишить покинувших страну знаменитостей заработка путем отключения монетизации на YouTube. С соответствующей инициативой выступила глава комитета по культуре нижней палаты парламента Елена Ямпольская, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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