В Госдуме создали группу, которая займется наказанием уехавших звезд

В Государственной Думе создали рабочую группу, которая будет заниматься разработкой инициатив по запрету на получение доходов из России для иноагентов и покинувших страну звезд. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы и глава российской делегации Петр Толстой.
«Вошел в состав созданной рабочей группы по выработке предложений, направленных на запрет иноагентам, а также деятелям культуры, покинувшим страну, получать доход от творческой деятельности на территории России», — написал Петр Толстой в своем telegram-канале. Он уточнил, что группу поручено возглавить депутату Госдумы Федерального собрания РФ Ирине Яровой.
Ранее в Госдуме предложили лишить покинувших страну знаменитостей заработка путем отключения монетизации на YouTube. С соответствующей инициативой выступила глава комитета по культуре нижней палаты парламента Елена Ямпольская, пишет «Национальная служба новостей».
В Государственной Думе создали рабочую группу, которая будет заниматься разработкой инициатив по запрету на получение доходов из России для иноагентов и покинувших страну звезд. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы и глава российской делегации Петр Толстой. «Вошел в состав созданной рабочей группы по выработке предложений, направленных на запрет иноагентам, а также деятелям культуры, покинувшим страну, получать доход от творческой деятельности на территории России», — написал Петр Толстой в своем telegram-канале. Он уточнил, что группу поручено возглавить депутату Госдумы Федерального собрания РФ Ирине Яровой. Ранее в Госдуме предложили лишить покинувших страну знаменитостей заработка путем отключения монетизации на YouTube. С соответствующей инициативой выступила глава комитета по культуре нижней палаты парламента Елена Ямпольская, пишет «Национальная служба новостей».