Пожарные спасли жителей челябинского поселка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, дым, разбор завалов, последствия пожара, пожарный
Пожар угрожал жителям поселка Вязовая Фото:

В Усть-Катавском городском округе Челябинской области огнеборцы ликвидировали крупный лесной пожар, окруживший поселок Вязовая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«В 21-00 природный пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 45 га», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

О крупном пожаре, который окружает поселок, сообщили жители в социальных сетях и попросили помощи. На борьбу с огнем были брошены силы и средства МЧС и регионального ГУ лесами. По факту возгорания была организована прокурорская проверка, на место выехал прокурор Усть-Катава Денис Семенов.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Усть-Катавском городском округе Челябинской области огнеборцы ликвидировали крупный лесной пожар, окруживший поселок Вязовая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «В 21-00 природный пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 45 га», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. О крупном пожаре, который окружает поселок, сообщили жители в социальных сетях и попросили помощи. На борьбу с огнем были брошены силы и средства МЧС и регионального ГУ лесами. По факту возгорания была организована прокурорская проверка, на место выехал прокурор Усть-Катава Денис Семенов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...