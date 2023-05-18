Пожарные спасли жителей челябинского поселка

Пожар угрожал жителям поселка Вязовая
В Усть-Катавском городском округе Челябинской области огнеборцы ликвидировали крупный лесной пожар, окруживший поселок Вязовая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«В 21-00 природный пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 45 га», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
О крупном пожаре, который окружает поселок, сообщили жители в социальных сетях и попросили помощи. На борьбу с огнем были брошены силы и средства МЧС и регионального ГУ лесами. По факту возгорания была организована прокурорская проверка, на место выехал прокурор Усть-Катава Денис Семенов.
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