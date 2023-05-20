Дым от пожара виден издалека
В Магнитогорске (Челябинская область) произошел пожар в домовладении на улице Советской, дым от которого накрыл квартал. Об этом сообщили очевидцы.
«Пожар на Советской. Дым видно издалека», — написали очевидцы в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».
Судя по видеозаписям горожан, которыми они поделились в соцсетях, горела крыша надворных построек. На месте работают экстренные службы. В ГУ МЧС по Челябинской области уточнили, что горела частного жилого дома и беседка. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Никто не пострадал.
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