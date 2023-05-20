20 мая 2023
19 мая 2023

Квартал в Магнитогорске накрыло дымом из-за пожара. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог в мкр Солнечный и работа МЧС России на горящем торфяннике. Екатеринбург, задымление, смог, плохая видимость, туман, дым в городе, загрязнение воздуха
Дым от пожара виден издалека Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) произошел пожар в домовладении на улице Советской, дым от которого накрыл квартал. Об этом сообщили очевидцы.

«Пожар на Советской. Дым видно издалека», — написали очевидцы в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по видеозаписям горожан, которыми они поделились в соцсетях, горела крыша надворных построек. На месте работают экстренные службы. В ГУ МЧС по Челябинской области уточнили, что горела частного жилого дома и беседка. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Никто не пострадал.

Фото:

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В Магнитогорске (Челябинская область) произошел пожар в домовладении на улице Советской, дым от которого накрыл квартал. Об этом сообщили очевидцы. «Пожар на Советской. Дым видно издалека», — написали очевидцы в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Судя по видеозаписям горожан, которыми они поделились в соцсетях, горела крыша надворных построек. На месте работают экстренные службы. В ГУ МЧС по Челябинской области уточнили, что горела частного жилого дома и беседка. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Никто не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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