Квартал в Магнитогорске накрыло дымом из-за пожара. Фото, видео

21 мая 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Дым от пожара виден издалека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) произошел пожар в домовладении на улице Советской, дым от которого накрыл квартал. Об этом сообщили очевидцы. «Пожар на Советской. Дым видно издалека», — написали очевидцы в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Судя по видеозаписям горожан, которыми они поделились в соцсетях, горела крыша надворных построек. На месте работают экстренные службы. В ГУ МЧС по Челябинской области уточнили, что горела частного жилого дома и беседка. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Никто не пострадал. Фото: паблик «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте»

В Магнитогорске (Челябинская область) произошел пожар в домовладении на улице Советской, дым от которого накрыл квартал. Об этом сообщили очевидцы. «Пожар на Советской. Дым видно издалека», — написали очевидцы в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Судя по видеозаписям горожан, которыми они поделились в соцсетях, горела крыша надворных построек. На месте работают экстренные службы. В ГУ МЧС по Челябинской области уточнили, что горела частного жилого дома и беседка. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Никто не пострадал.