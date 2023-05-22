Из Екатеринбурга запустили новый маршрут

Маршрут № 100 свяжет Екатеринбург с поселком Растущий Фото: Александр Мамаев © URA.RU

С 22 мая начал курсировать маршрут № 100, связывающий Екатеринбург с поселком Растущий в Белоярском городском округе (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики (ДИП).

«Маршрут №100 включает в себя старый экспресс маршрут 01 „Железнодорожный вокзал — аэропорт Кольцово“ и новую часть — от аэропорта до Растущего. Всего по полному маршруту „Екатеринбург — Растущий“ расписанием предусмотрено по четыре рейса в оба направления», — сказано в сообщении ДИПа.

Ранее URA.RU писало, что с 15 мая Ревду и поселок Крылатовский (Свердловская область) свяжет автобусный маршрут №107. Также автобус будет заезжать в Дегтярск.