Из Екатеринбурга запустили новый маршрут

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Экскурсии для участников региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Екатеринбург, автобус, всемирный фестиваль молодежи и студентов, молодежный фестиваль
Маршрут № 100 свяжет Екатеринбург с поселком Растущий Фото:

С 22 мая начал курсировать маршрут № 100, связывающий Екатеринбург с поселком Растущий в Белоярском городском округе (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики (ДИП).

«Маршрут №100 включает в себя старый экспресс маршрут 01 „Железнодорожный вокзал — аэропорт Кольцово“ и новую часть — от аэропорта до Растущего. Всего по полному маршруту „Екатеринбург — Растущий“ расписанием предусмотрено по четыре рейса в оба направления», — сказано в сообщении ДИПа.

Ранее URA.RU писало, что с 15 мая Ревду и поселок Крылатовский (Свердловская область) свяжет автобусный маршрут №107. Также автобус будет заезжать в Дегтярск.

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С 22 мая начал курсировать маршрут № 100, связывающий Екатеринбург с поселком Растущий в Белоярском городском округе (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики (ДИП). «Маршрут №100 включает в себя старый экспресс маршрут 01 „Железнодорожный вокзал — аэропорт Кольцово“ и новую часть — от аэропорта до Растущего. Всего по полному маршруту „Екатеринбург — Растущий“ расписанием предусмотрено по четыре рейса в оба направления», — сказано в сообщении ДИПа. Ранее URA.RU писало, что с 15 мая Ревду и поселок Крылатовский (Свердловская область) свяжет автобусный маршрут №107. Также автобус будет заезжать в Дегтярск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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