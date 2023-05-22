22 мая 2023

В Екатеринбурге третьи сутки ищут пропавшую молодую девушку. Фото

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Презентация женского клуба Юны Ильиной. Екатеринбург, девушка, ельцин центр, вид города, панорама, город екатеринбург
Девушка ищут с 21 мая (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге пропала 21-летняя Екатерина Гришина. Ее ищут с 21 мая, сообщили волонтеры поискового отряда «Прорыв».

«Внимание, пропала 21-летняя Екатерина Гришина! Она ушла из дома 21 мая», — заявили спасатели в соцсети «ВКонтакте».

Приметы: рост — 174 сантиметра, плотное телосложение, зелено-голубые глаза, светлые волосы. Она была одета в голубую ветровку, синие джинсы и белые кроссовки.

Волонтеры отмечают, что девушка нуждается в медицинской помощи. Также поиском Гришиной занимаются сотрудники полиции №4. Если вам известно ее местоположение, то сообщите информацию по телефону +7 (343) 356-42-04 или +7 (800) 044-02-20.

Девушка была одета в голубую ветровку
Девушка была одета в голубую ветровку
Фото:

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В Екатеринбурге пропала 21-летняя Екатерина Гришина. Ее ищут с 21 мая, сообщили волонтеры поискового отряда «Прорыв». «Внимание, пропала 21-летняя Екатерина Гришина! Она ушла из дома 21 мая», — заявили спасатели в соцсети «ВКонтакте». Приметы: рост — 174 сантиметра, плотное телосложение, зелено-голубые глаза, светлые волосы. Она была одета в голубую ветровку, синие джинсы и белые кроссовки. Волонтеры отмечают, что девушка нуждается в медицинской помощи. Также поиском Гришиной занимаются сотрудники полиции №4. Если вам известно ее местоположение, то сообщите информацию по телефону +7 (343) 356-42-04 или +7 (800) 044-02-20.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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