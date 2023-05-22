В Екатеринбурге третьи сутки ищут пропавшую молодую девушку. Фото

23 мая 2023 в 06:59 Размер текста - 17 +

Девушка ищут с 21 мая (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге пропала 21-летняя Екатерина Гришина. Ее ищут с 21 мая, сообщили волонтеры поискового отряда «Прорыв». «Внимание, пропала 21-летняя Екатерина Гришина! Она ушла из дома 21 мая», — заявили спасатели в соцсети «ВКонтакте». Приметы: рост — 174 сантиметра, плотное телосложение, зелено-голубые глаза, светлые волосы. Она была одета в голубую ветровку, синие джинсы и белые кроссовки. Волонтеры отмечают, что девушка нуждается в медицинской помощи. Также поиском Гришиной занимаются сотрудники полиции №4. Если вам известно ее местоположение, то сообщите информацию по телефону +7 (343) 356-42-04 или +7 (800) 044-02-20. Девушка была одета в голубую ветровку Фото: сообщество «Прорыв Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте»

В Екатеринбурге пропала 21-летняя Екатерина Гришина. Ее ищут с 21 мая, сообщили волонтеры поискового отряда «Прорыв». «Внимание, пропала 21-летняя Екатерина Гришина! Она ушла из дома 21 мая», — заявили спасатели в соцсети «ВКонтакте». Приметы: рост — 174 сантиметра, плотное телосложение, зелено-голубые глаза, светлые волосы. Она была одета в голубую ветровку, синие джинсы и белые кроссовки. Волонтеры отмечают, что девушка нуждается в медицинской помощи. Также поиском Гришиной занимаются сотрудники полиции №4. Если вам известно ее местоположение, то сообщите информацию по телефону +7 (343) 356-42-04 или +7 (800) 044-02-20.