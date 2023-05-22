В Екатеринбурге пропала 21-летняя Екатерина Гришина. Ее ищут с 21 мая, сообщили волонтеры поискового отряда «Прорыв».
«Внимание, пропала 21-летняя Екатерина Гришина! Она ушла из дома 21 мая», — заявили спасатели в соцсети «ВКонтакте».
Приметы: рост — 174 сантиметра, плотное телосложение, зелено-голубые глаза, светлые волосы. Она была одета в голубую ветровку, синие джинсы и белые кроссовки.
Волонтеры отмечают, что девушка нуждается в медицинской помощи. Также поиском Гришиной занимаются сотрудники полиции №4. Если вам известно ее местоположение, то сообщите информацию по телефону +7 (343) 356-42-04 или +7 (800) 044-02-20.
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