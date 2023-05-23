Жителя Перми осудили за погибшего в пожаре знакомого

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Пермяка приговорили к году и 11 месяцам исправительных работ Фото:

В Перми вынесли приговор местному жителю по статье о причинении смерти по неосторожности. В заброшенном доме осужденный случайно устроил пожар, из-за чего погиб его знакомый. Виновному назначили наказание в виде года и 11 месяцев исправительных работ, сообщает сайт СУ СК по Пермскому краю.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Приговором суда виновному назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 11 месяцев», — говорится на сайте.

Как установило следствие, пермяк отдыхал со своими знакомыми в заброшенном доме в микрорайоне Новые Ляды. После распития алкоголя компания легла спать. Ночью пермяк проснулся и для освещения помещения поджег газету, после бросил тлеющий кусок бумаги на пол и вышел на улицу. Вернувшись к строению, мужчина обнаружил, что дом горит. Пермяк разбудил криком своих знакомых, которые выбежали на улицу, но один из них не смог выбраться, задохнувшись угарным газом.

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В Перми вынесли приговор местному жителю по статье о причинении смерти по неосторожности. В заброшенном доме осужденный случайно устроил пожар, из-за чего погиб его знакомый. Виновному назначили наказание в виде года и 11 месяцев исправительных работ, сообщает сайт СУ СК по Пермскому краю. «Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Приговором суда виновному назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 11 месяцев», — говорится на сайте. Как установило следствие, пермяк отдыхал со своими знакомыми в заброшенном доме в микрорайоне Новые Ляды. После распития алкоголя компания легла спать. Ночью пермяк проснулся и для освещения помещения поджег газету, после бросил тлеющий кусок бумаги на пол и вышел на улицу. Вернувшись к строению, мужчина обнаружил, что дом горит. Пермяк разбудил криком своих знакомых, которые выбежали на улицу, но один из них не смог выбраться, задохнувшись угарным газом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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