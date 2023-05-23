23 мая 2023

Жители челябинского поселка сообщили о лесном пожаре, который подбирается к домам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, дым, сосны, деревья, лесной пожар
Добровольцы и лесная охрана пока не смогли остановить огонь Фото:

Жители поселка Мухаметово (город Карабаш, Челябинская область) сообщили о лесном пожаре, который подбирается к жилым домам. По их сведениям, огонь потушить не удается несколько часов.

«Пожар продолжает распространяться. Местами виден огонь. Приезжали тракторы, пахали канавы, но огонь их перешагнул», — сообщили местные жители в паблике «Подслушано Карабаш 2» в соцсети «ВКонтакте».

По информации жителей, огонь пытались тушить добровольцы и лесная охрана. Однако площадь пожара увеличивается. Редакция URA.RU направила запрос на комментарий в ГУ МЧС по Челябинской области. Он будет опубликован, как только поступит.

Ранее сообщалось, что в регионе установилась жаркая сухая погода. В связи с этим прогнозируется пятый класс пожарной опасности. С 12 апреля в Челябинской области действует особый противопожарный режим.

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Жители поселка Мухаметово (город Карабаш, Челябинская область) сообщили о лесном пожаре, который подбирается к жилым домам. По их сведениям, огонь потушить не удается несколько часов. «Пожар продолжает распространяться. Местами виден огонь. Приезжали тракторы, пахали канавы, но огонь их перешагнул», — сообщили местные жители в паблике «Подслушано Карабаш 2» в соцсети «ВКонтакте». По информации жителей, огонь пытались тушить добровольцы и лесная охрана. Однако площадь пожара увеличивается. Редакция URA.RU направила запрос на комментарий в ГУ МЧС по Челябинской области. Он будет опубликован, как только поступит. Ранее сообщалось, что в регионе установилась жаркая сухая погода. В связи с этим прогнозируется пятый класс пожарной опасности. С 12 апреля в Челябинской области действует особый противопожарный режим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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