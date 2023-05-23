Добровольцы и лесная охрана пока не смогли остановить огонь Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители поселка Мухаметово (город Карабаш, Челябинская область) сообщили о лесном пожаре, который подбирается к жилым домам. По их сведениям, огонь потушить не удается несколько часов.

«Пожар продолжает распространяться. Местами виден огонь. Приезжали тракторы, пахали канавы, но огонь их перешагнул», — сообщили местные жители в паблике «Подслушано Карабаш 2» в соцсети «ВКонтакте».

По информации жителей, огонь пытались тушить добровольцы и лесная охрана. Однако площадь пожара увеличивается. Редакция URA.RU направила запрос на комментарий в ГУ МЧС по Челябинской области. Он будет опубликован, как только поступит.

Ранее сообщалось, что в регионе установилась жаркая сухая погода. В связи с этим прогнозируется пятый класс пожарной опасности. С 12 апреля в Челябинской области действует особый противопожарный режим.

Паблик «Подслушано Карабаш 2» в соцсети «ВКонтакте»