Заведения KFC в Перми начали менять вывески
В Перми на ресторанах KFC начали появляться вывески Rostic’s. Такая вывеска, в частности, замечена на заведении, которое находится на улице Крисанова.
«Вывеска Rostic’s появилась на ресторане сети быстрого питания на ул. Крисанова», — пишет «РБК-Пермь». В 2022 году американская корпорация Yum! Brands, владеющая десятками ресторанов KFC в России, продала свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис».
Смена вывесок с KFC на Rostic’s в Москве началась в январе этого года. В Перми под брендом KFC работает 14 ресторанов и два автокафе. Заведениями управляют бизнесмены Константин Котов и Андрей Осколков.
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