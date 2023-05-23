23 мая 2023

Пермские рестораны KFC меняют вывески на Rostic’s

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Закрытые иностранные магазины. Челябинск, kfc, кфс
Заведения KFC в Перми начали менять вывески Фото:

В Перми на ресторанах KFC начали появляться вывески Rostic’s. Такая вывеска, в частности, замечена на заведении, которое находится на улице Крисанова.

«Вывеска Rostic’s появилась на ресторане сети быстрого питания на ул. Крисанова», — пишет «РБК-Пермь». В 2022 году американская корпорация Yum! Brands, владеющая десятками ресторанов KFC в России, продала свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис».

Смена вывесок с KFC на Rostic’s в Москве началась в январе этого года. В Перми под брендом KFC работает 14 ресторанов и два автокафе. Заведениями управляют бизнесмены Константин Котов и Андрей Осколков.

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В Перми на ресторанах KFC начали появляться вывески Rostic’s. Такая вывеска, в частности, замечена на заведении, которое находится на улице Крисанова. «Вывеска Rostic’s появилась на ресторане сети быстрого питания на ул. Крисанова», — пишет «РБК-Пермь». В 2022 году американская корпорация Yum! Brands, владеющая десятками ресторанов KFC в России, продала свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». Смена вывесок с KFC на Rostic’s в Москве началась в январе этого года. В Перми под брендом KFC работает 14 ресторанов и два автокафе. Заведениями управляют бизнесмены Константин Котов и Андрей Осколков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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