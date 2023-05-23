Пермские рестораны KFC меняют вывески на Rostic’s

24 мая 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

Заведения KFC в Перми начали менять вывески Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми на ресторанах KFC начали появляться вывески Rostic’s. Такая вывеска, в частности, замечена на заведении, которое находится на улице Крисанова. «Вывеска Rostic’s появилась на ресторане сети быстрого питания на ул. Крисанова», — пишет «РБК-Пермь». В 2022 году американская корпорация Yum! Brands, владеющая десятками ресторанов KFC в России, продала свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». Смена вывесок с KFC на Rostic’s в Москве началась в январе этого года. В Перми под брендом KFC работает 14 ресторанов и два автокафе. Заведениями управляют бизнесмены Константин Котов и Андрей Осколков.

В Перми на ресторанах KFC начали появляться вывески Rostic’s. Такая вывеска, в частности, замечена на заведении, которое находится на улице Крисанова. «Вывеска Rostic’s появилась на ресторане сети быстрого питания на ул. Крисанова», — пишет «РБК-Пермь». В 2022 году американская корпорация Yum! Brands, владеющая десятками ресторанов KFC в России, продала свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». Смена вывесок с KFC на Rostic’s в Москве началась в январе этого года. В Перми под брендом KFC работает 14 ресторанов и два автокафе. Заведениями управляют бизнесмены Константин Котов и Андрей Осколков.