«Коммерсант»: в России из-за эмиграции не хватает руководителей 25 мая 2023 в 04:38 Размер текста - 17 + Одна из причин дефицита — отъезд топ-менеджеров за границу Фото: Александр Мамаев © URA.RU В России складывается дефицит топ-менеджеров. Это выяснилось в ходе опроса представителей кадровых агентств. «В отдельных категориях топ-менеджеров наш список возможных кандидатов на открытую вакансию из-за массовых отъездов сократился вдвое», — говорит управляющий партнер консалтинговой компании RosExpert Оксана Морсина, передает « Коммерсант ». Отмечается, что работодатель готов увеличивать зарплаты и всячески идти навстречу кандидатам, чтобы «закрыть» необходимые позиции. Главная причина дефицита — отъезд за рубеж большого числа руководителей. Второстепенная — редкие управленческие компетенции, в которых нуждаются работодатели. Ранее президент России Владимир Путин поручил принять меры снижения оттока россиян за рубеж. Президент подписал указ о создании «механизмов сохранения человеческого капитала» при условии изменившейся социально-экономической ситуации, напоминает «Национальная служба новостей». В России складывается дефицит топ-менеджеров. Это выяснилось в ходе опроса представителей кадровых агентств. «В отдельных категориях топ-менеджеров наш список возможных кандидатов на открытую вакансию из-за массовых отъездов сократился вдвое», — говорит управляющий партнер консалтинговой компании RosExpert Оксана Морсина, передает «Коммерсант». Отмечается, что работодатель готов увеличивать зарплаты и всячески идти навстречу кандидатам, чтобы «закрыть» необходимые позиции. Главная причина дефицита — отъезд за рубеж большого числа руководителей. Второстепенная — редкие управленческие компетенции, в которых нуждаются работодатели. Ранее президент России Владимир Путин поручил принять меры снижения оттока россиян за рубеж. Президент подписал указ о создании «механизмов сохранения человеческого капитала» при условии изменившейся социально-экономической ситуации, напоминает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям