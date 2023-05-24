24 мая 2023

«Коммерсант»: в России из-за эмиграции не хватает руководителей

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Церемония награждения «Человек года-2016». (ПЕРЕЗАЛИТО) Екатеринбург, дресс-код, карьера, деловые люди, менеджеры, бизнес, строгий костюм, лестница
Одна из причин дефицита — отъезд топ-менеджеров за границу Фото:

В России складывается дефицит топ-менеджеров. Это выяснилось в ходе опроса представителей кадровых агентств.

«В отдельных категориях топ-менеджеров наш список возможных кандидатов на открытую вакансию из-за массовых отъездов сократился вдвое», — говорит управляющий партнер консалтинговой компании RosExpert Оксана Морсина, передает «Коммерсант». Отмечается, что работодатель готов увеличивать зарплаты и всячески идти навстречу кандидатам, чтобы «закрыть» необходимые позиции.

Главная причина дефицита — отъезд за рубеж большого числа руководителей. Второстепенная — редкие управленческие компетенции, в которых нуждаются работодатели.

Ранее президент России Владимир Путин поручил принять меры снижения оттока россиян за рубеж. Президент подписал указ о создании «механизмов сохранения человеческого капитала» при условии изменившейся социально-экономической ситуации, напоминает «Национальная служба новостей».

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В России складывается дефицит топ-менеджеров. Это выяснилось в ходе опроса представителей кадровых агентств. «В отдельных категориях топ-менеджеров наш список возможных кандидатов на открытую вакансию из-за массовых отъездов сократился вдвое», — говорит управляющий партнер консалтинговой компании RosExpert Оксана Морсина, передает «Коммерсант». Отмечается, что работодатель готов увеличивать зарплаты и всячески идти навстречу кандидатам, чтобы «закрыть» необходимые позиции. Главная причина дефицита — отъезд за рубеж большого числа руководителей. Второстепенная — редкие управленческие компетенции, в которых нуждаются работодатели. Ранее президент России Владимир Путин поручил принять меры снижения оттока россиян за рубеж. Президент подписал указ о создании «механизмов сохранения человеческого капитала» при условии изменившейся социально-экономической ситуации, напоминает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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