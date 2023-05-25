Пермский фонд, помогающий добровольцам на СВО, встретился с экс-разведчиком США. Фото

Пермский фонд «Добровольцы Донбасса» организовал встречу с экс-разведчиком США Риттером
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Встреча представителей фонда и экс-военнослужащего состоялась в Сочи Фото:

Пермский фонд «Добровольцы Донбасса» организовал встречу с бывшим американским разведчиком Скотом Риттером. Как сообщил URA.RU руководитель фонда Вячеслав Лучников, Риттер посетил пермское подразделение фонда в Сочи.

«Представители подразделения фонда в Сочи провели рабочую встречу с американским разведчиком в запасе, аналитиком и спикером по теме СВО Скотом Риттером», — сообщил Лучников. Подробности в фонде «Добровольцы Донбасса» обещали рассказать URA.RU позже.

Скотт Риттер является экс-офицером разведки морской пехоты США, известен как критик внешней политики США на Ближнем Востоке. Сейчас бывший военнослужащий работает Инспектором ООН по вооружениям в Ираке и является колумнистом The Huffington Post. Ранее сообщалось, что Риттер посетит Екатеринбург.

Скот Риттер (в центре) посетил офис фонда помощи бойцам СВО в Сочи
Скот Риттер (в центре) посетил офис фонда помощи бойцам СВО в Сочи
Фото:

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Пермский фонд «Добровольцы Донбасса» организовал встречу с бывшим американским разведчиком Скотом Риттером. Как сообщил URA.RU руководитель фонда Вячеслав Лучников, Риттер посетил пермское подразделение фонда в Сочи. «Представители подразделения фонда в Сочи провели рабочую встречу с американским разведчиком в запасе, аналитиком и спикером по теме СВО Скотом Риттером», — сообщил Лучников. Подробности в фонде «Добровольцы Донбасса» обещали рассказать URA.RU позже. Скотт Риттер является экс-офицером разведки морской пехоты США, известен как критик внешней политики США на Ближнем Востоке. Сейчас бывший военнослужащий работает Инспектором ООН по вооружениям в Ираке и является колумнистом The Huffington Post. Ранее сообщалось, что Риттер посетит Екатеринбург.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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