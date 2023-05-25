Пермский фонд «Добровольцы Донбасса» организовал встречу с экс-разведчиком США Риттером

Встреча представителей фонда и экс-военнослужащего состоялась в Сочи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермский фонд «Добровольцы Донбасса» организовал встречу с бывшим американским разведчиком Скотом Риттером. Как сообщил URA.RU руководитель фонда Вячеслав Лучников, Риттер посетил пермское подразделение фонда в Сочи.

«Представители подразделения фонда в Сочи провели рабочую встречу с американским разведчиком в запасе, аналитиком и спикером по теме СВО Скотом Риттером», — сообщил Лучников. Подробности в фонде «Добровольцы Донбасса» обещали рассказать URA.RU позже.

Скотт Риттер является экс-офицером разведки морской пехоты США, известен как критик внешней политики США на Ближнем Востоке. Сейчас бывший военнослужащий работает Инспектором ООН по вооружениям в Ираке и является колумнистом The Huffington Post. Ранее сообщалось, что Риттер посетит Екатеринбург.