Пермский фонд «Добровольцы Донбасса» организовал встречу с бывшим американским разведчиком Скотом Риттером. Как сообщил URA.RU руководитель фонда Вячеслав Лучников, Риттер посетил пермское подразделение фонда в Сочи.
«Представители подразделения фонда в Сочи провели рабочую встречу с американским разведчиком в запасе, аналитиком и спикером по теме СВО Скотом Риттером», — сообщил Лучников. Подробности в фонде «Добровольцы Донбасса» обещали рассказать URA.RU позже.
Скотт Риттер является экс-офицером разведки морской пехоты США, известен как критик внешней политики США на Ближнем Востоке. Сейчас бывший военнослужащий работает Инспектором ООН по вооружениям в Ираке и является колумнистом The Huffington Post. Ранее сообщалось, что Риттер посетит Екатеринбург.
Скот Риттер (в центре) посетил офис фонда помощи бойцам СВО в Сочи
Пермский фонд «Добровольцы Донбасса» организовал встречу с бывшим американским разведчиком Скотом Риттером. Как сообщил URA.RU руководитель фонда Вячеслав Лучников, Риттер посетил пермское подразделение фонда в Сочи. «Представители подразделения фонда в Сочи провели рабочую встречу с американским разведчиком в запасе, аналитиком и спикером по теме СВО Скотом Риттером», — сообщил Лучников. Подробности в фонде «Добровольцы Донбасса» обещали рассказать URA.RU позже. Скотт Риттер является экс-офицером разведки морской пехоты США, известен как критик внешней политики США на Ближнем Востоке. Сейчас бывший военнослужащий работает Инспектором ООН по вооружениям в Ираке и является колумнистом The Huffington Post. Ранее сообщалось, что Риттер посетит Екатеринбург.