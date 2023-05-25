25 мая 2023

За хранение гранат пермяка приговорили к условному сроку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, граната. Москва, граната, терроризм, теракт, лимонка, ф1, ресторан, тероризм, граната в руке, угроза взрыва
Четыре гранаты нашли при ремонте здания Фото:

В Кизеле Пермского края суд приговорил мужчину за незаконное хранение гранат. Ему назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком еще на три года. Кроме того, он заплатит штраф в 10 тысяч рублей, говорится на сайте Кизеловского горсуда.

«Гражданин З. в городе Перми нашел взрывные устройства, перевез их в город Кизел и хранил их в кладовке многоэтажного жилого дома. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 10000 рублей. В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок продолжительностью 3 года», — указано в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что четыре боевых гранаты мужчина нашел под половыми досками, делая ремонт в одном из домов Перми. Он привез их на электричке к себе в Кизел, где хранил, пока действующие по наводке полицейские с собаками не пришли к нему.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кизеле Пермского края суд приговорил мужчину за незаконное хранение гранат. Ему назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком еще на три года. Кроме того, он заплатит штраф в 10 тысяч рублей, говорится на сайте Кизеловского горсуда. «Гражданин З. в городе Перми нашел взрывные устройства, перевез их в город Кизел и хранил их в кладовке многоэтажного жилого дома. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 10000 рублей. В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок продолжительностью 3 года», — указано в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что четыре боевых гранаты мужчина нашел под половыми досками, делая ремонт в одном из домов Перми. Он привез их на электричке к себе в Кизел, где хранил, пока действующие по наводке полицейские с собаками не пришли к нему.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...