За хранение гранат пермяка приговорили к условному сроку

26 мая 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

Четыре гранаты нашли при ремонте здания Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Кизеле Пермского края суд приговорил мужчину за незаконное хранение гранат. Ему назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком еще на три года. Кроме того, он заплатит штраф в 10 тысяч рублей, говорится на сайте Кизеловского горсуда. «Гражданин З. в городе Перми нашел взрывные устройства, перевез их в город Кизел и хранил их в кладовке многоэтажного жилого дома. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 10000 рублей. В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок продолжительностью 3 года», — указано в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что четыре боевых гранаты мужчина нашел под половыми досками, делая ремонт в одном из домов Перми. Он привез их на электричке к себе в Кизел, где хранил, пока действующие по наводке полицейские с собаками не пришли к нему.

В Кизеле Пермского края суд приговорил мужчину за незаконное хранение гранат. Ему назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком еще на три года. Кроме того, он заплатит штраф в 10 тысяч рублей, говорится на сайте Кизеловского горсуда. «Гражданин З. в городе Перми нашел взрывные устройства, перевез их в город Кизел и хранил их в кладовке многоэтажного жилого дома. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 10000 рублей. В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок продолжительностью 3 года», — указано в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что четыре боевых гранаты мужчина нашел под половыми досками, делая ремонт в одном из домов Перми. Он привез их на электричке к себе в Кизел, где хранил, пока действующие по наводке полицейские с собаками не пришли к нему.