В Екатеринбурге ужесточили особый противопожарный режим

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Пресс-конференция главы городе Екатеринбурга Алексея Орлова по итогам работы в 2022 году. Екатеринбург , орлов алексей
Мэр Алексей Орлов подписал новое постановление из-за ситуации с пожарами Фото:

Администрация Екатеринбурга ужесточила особый противопожарный режим. Мэрия ввела полный запрет на посещение лесов и торфяных массивов. Соответствующее постановление городская мэрия разместила на сайте.

«Запретить посещение лесов и торфяных массивов в границах муниципального образования „город Екатеринбург“. Запретить использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, разведение костров, проведение пожароопасных работ с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей», — говорится в документе. Запреты не касаются аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ.

Ранее URA.RU писало, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об установлении с 8 апреля 2023 года особого противопожарного режима на территории города. Противопожарный режим запрещает горожанам использование открытого огня.

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Администрация Екатеринбурга ужесточила особый противопожарный режим. Мэрия ввела полный запрет на посещение лесов и торфяных массивов. Соответствующее постановление городская мэрия разместила на сайте. «Запретить посещение лесов и торфяных массивов в границах муниципального образования „город Екатеринбург“. Запретить использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, разведение костров, проведение пожароопасных работ с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей», — говорится в документе. Запреты не касаются аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ. Ранее URA.RU писало, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об установлении с 8 апреля 2023 года особого противопожарного режима на территории города. Противопожарный режим запрещает горожанам использование открытого огня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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