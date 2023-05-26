В Екатеринбурге ужесточили особый противопожарный режим

Мэр Алексей Орлов подписал новое постановление из-за ситуации с пожарами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Екатеринбурга ужесточила особый противопожарный режим. Мэрия ввела полный запрет на посещение лесов и торфяных массивов. Соответствующее постановление городская мэрия разместила на сайте .

«Запретить посещение лесов и торфяных массивов в границах муниципального образования „город Екатеринбург“. Запретить использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, разведение костров, проведение пожароопасных работ с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей», — говорится в документе. Запреты не касаются аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ.

Ранее URA.RU писало, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об установлении с 8 апреля 2023 года особого противопожарного режима на территории города. Противопожарный режим запрещает горожанам использование открытого огня.