В Перми осудят серийных похитителей велосипедов

Пермяки украли у граждан 49 велосипедов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми за серию краж велосипедов осудят 22-летнюю девушку, а также 40-летних мужчину и женщину. Преступления они совершили в период с мая 2022 по январь 2023 года, говорится на сайте ГУ МВД по Прикамью. Всем троим было предъявлено обвинение по статье о краже (части 1 и 2 ст. 158 УК РФ).

«Фигуранты уголовного дела в период с мая прошлого года по январь текущего похищали велосипеды с парковок и лестничных площадок многоквартирных домов, расположенных на территории краевой столицы. На счету мужчины 28 эпизодов противоправной деятельности, у 22-летней пермячки — 24, а третья обвиняемая участвовала только в одной краже», — сообщает пресс-служба ведомства.

Всего было похищено 49 велосипедов. Ущерб от действий злоумышленников превысил 1 млн рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

В январе этого года за серийные кражи велосипедов был осужден 19-летний пермяк. Суд назначил ему наказание в виде 4,5 лет колонии общего режима. В марте за совершение аналогичных преступлений к 3,5 годам колонии общего режима был приговорен еще один житель Перми. А в апреле суд огласил приговор банде, на счету которой 70 краж дорогих велосипедов.