В Свердловской области утонул подросток-инвалид

В городе Камышлове утонул 15-летний мальчик

30 мая 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

В Камышлове утонул 15-летний мальчик Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Камышлове (Свердловская область) утонул 15-летний мальчик. Подросток был воспитанником интерната для инвалидов. Трагедия произошла на реке Пышме. По факту гибели несовершеннолетнего организована доследственная проверка. «Подросток с друзьями пошел на реку. Ребята решили вброд перейти ее на другой берег. По дороге мальчик оступился, упал в воду и утонул. Утонувший подросток не умел плавать», — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. Инцидент произошел на участке водоема, где резко меняется рельеф дна. «Очевидцам спасти подростка не удалось. Чтобы найти подростка, пришлось вызывать водолазов. Начальник регионального главка МВД Александр Мешков поручил территориальному ОВД организовать на водоемах патрульный контроль, чтобы дети не находились на речках без присмотра взрослых», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

В Камышлове (Свердловская область) утонул 15-летний мальчик. Подросток был воспитанником интерната для инвалидов. Трагедия произошла на реке Пышме. По факту гибели несовершеннолетнего организована доследственная проверка. «Подросток с друзьями пошел на реку. Ребята решили вброд перейти ее на другой берег. По дороге мальчик оступился, упал в воду и утонул. Утонувший подросток не умел плавать», — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. Инцидент произошел на участке водоема, где резко меняется рельеф дна. «Очевидцам спасти подростка не удалось. Чтобы найти подростка, пришлось вызывать водолазов. Начальник регионального главка МВД Александр Мешков поручил территориальному ОВД организовать на водоемах патрульный контроль, чтобы дети не находились на речках без присмотра взрослых», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.