Силовики организовали проверку из-за гибели свердловчанина на железнодорожных путях

Свердловчанин погиб на перегоне станций Ивдель 2 — Першино
Серовская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства смерти мужчины на железнодорожных путях на перегоне станций Ивдель 2 — Першино. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«На перегоне станций Ивдель 2 — Першино дрезиной смертельно травмирован мужчина. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел 30 мая. По факту гибели свердловчанина в ведомстве организовали прокурорскую проверку.
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