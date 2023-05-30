Силовики организовали проверку из-за гибели свердловчанина на железнодорожных путях

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ЖД станция Пермь сортировочная. Пермь, электропоезд, электрички, железная дорога
Свердловчанин погиб на перегоне станций Ивдель 2 — Першино Фото:

Серовская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства смерти мужчины на железнодорожных путях на перегоне станций Ивдель 2 — Першино. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«На перегоне станций Ивдель 2 — Першино дрезиной смертельно травмирован мужчина. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 30 мая. По факту гибели свердловчанина в ведомстве организовали прокурорскую проверку.

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Серовская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства смерти мужчины на железнодорожных путях на перегоне станций Ивдель 2 — Першино. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «На перегоне станций Ивдель 2 — Першино дрезиной смертельно травмирован мужчина. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Инцидент произошел 30 мая. По факту гибели свердловчанина в ведомстве организовали прокурорскую проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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