Фестиваль с дельфинами и раздача сладостей — как отметить День защиты детей в Екатеринбурге

Афиша Екатеринбурга в День защиты детей

Большую часть мероприятий можно будет посетить бесплатно Фото: Размик Закарян © URA.RU

В этом году День защиты детей, который по традиции отмечается 1 июня, выпал на будний день — четверг, однако организаторы не отказались от масштабных мероприятий. Как порадовать ребенка в его день и чем удивить в пределах Екатеринбурга — в афише URA.RU.

Парк Маяковского

В первый летний день главный парк Екатеринбурга подготовил ряд концертов. С 12:00 на главной сцене пройдет гала-концерт учащихся ЕДМШ №12 им. С. С. Прокофьева, где дети представят свои лучшие номера. Затем в 15:00 на главной сцене выступит участник телепроекта «Голос. Дети» Шандор Силантьев, который входил в команду певца Егора Крида. Он исполнит каверы на всем знакомые песни. Также юным екатеринбуржцам обещают, что весь день в парке будут работать аттракционы, кафе и фудкорт, «Дивное место», «Динопарк», веревочный парк «Маугли», картинг и другие площадки.

Океанариум

В океанариуме стартует ежегодный фестиваль света, музыки и танцев «Дельфин Fest». Дети смогут понаблюдать за красочными номерами, в которых главными артистами станут дельфины, белые киты и морские котики. В этом году морские обитатели будут соревноваться за любовь зрителей и награду «Золотой дельфин» в танцевальных номерах. Билет в океанариум обойдется в 900-2700 рублей, дети до четырех лет — бесплатно. Выступления пройдут в 12:00 и 15:00. Также гости смогут понаблюдать за погружением дайверов, встретиться с русалкой, посмотреть на кормление акул, скатов, выдр, пираньи и кораллов.

ТРЦ VEER Mall

В торговом центре на Уралмаше пройдет праздник для маленьких гостей. С 12:00 стартует парад ростовых кукол, с которыми можно будет пообниматься и сфотографироваться. Также детям обещают много сладостей и развлечений. А с 17.00 в амфитеатре выступит цирк «Арлекино», который покажет новое увлекательное шоу.

Галерея «Главный проспект»

На выставочной площадке в 12:30 пройдет экскурсия по выставке «Детская книга как искусство», где можно будет посмотреть на раритетные книги-театры, книги-панорамы и многоярусные книги-картины знаменитых мастеров книжного дела XIX—XX веков. Необходима предварительная регистрация , также о своем визите можно сообщить по телефону или в WhatsApp: +7 (922) 18-83-144.

Кроме этого, детей жду в творческую точку «Гутенберг» на втором этаже «Главного проспекта». Здесь детей научат превращать старые тетрадки, автобусные билеты и газеты в открытки ручной работы.

Мультимедийный парк «Россия — Моя история»

Представители музея подготовили мастер-класс «Тайны шифрования времен Великой Отечественной войны». Детей научать расшифровывать различные послания. Мероприятие пройдет в 12:30 и 14:00. Посетить его можно бесплатно и без предварительной записи.

БЦ «Панорама»

В 09:00 пройдет акция «Единая Россия — читаем детям», в которой поучаствуют сенаторы, депутаты, члены правительства и общественники Екатеринбурга. Они прочитают по несколько страниц из детских произведений уральских писателей и поэтов. Среди чтецов ожидаются сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий, депутат Госдумы Антон Шипулин, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, депутаты законодательного собрания Дмитрий Жуков и Сергей Карякин и другие.