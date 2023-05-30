В элитном парк-отеле под Челябинском сгорела баня

В парк-отеле «Резиденция 888» под Челябинском сгорела баня. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, предварительной причиной возгорания стала неисправность дымовой трубы.
«В парк-отеле горела баня. Сообщение в дежурную часть поступило утром. На месте пожара работало четыре автоцистерны и 17 человек личного состава», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В ведомстве отметили, что пострадавших в пожаре нет. В настоящее время выясняются обстоятельства возгорания. Предварительная причина: неправильное устройство или неисправность дымовой трубы.
URA.RU связалось с парк-отелем. Там сообщили, что инцидент с воспламенением не повлиял на работу. Там ждут гостей круглые сутки.
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