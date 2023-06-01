Екатеринбург остался без федеральных денег на благоустройство парков

01 июня 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Уральская столица не набрала минимальное количество голосов в опросе по благоустройству парков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбург стал единственным городом Свердловской области, которому не удалось набрать необходимое количество голосов в борьбе за федеральные средства на благоустройство парков. Информация об этом опубликована на сайте департамента информационной политики региона. «Свои объекты-победители, набрав и превысив необходимое для включения в региональный проект „Формирование комфортной городской среды“ количество голосов, определили все, за исключением Екатеринбурга, городские округа. Установленный для этого Минстроем РФ показатель голосования в городах составлял 25% от численности жителей старше 14 лет», — сообщили в департаменте. К нужному результату уральская столица подобралась лишь наполовину: 145 тысяч голосов из необходимых 315 тысяч. Несмотря на то, что результаты еще не подведены — их объявят 5—6 июня — федеральные деньги на благоустройство парков город не получит. Остальным муниципалитетам удалось уложиться в срок: план выполнили даже Арамиль, Арти и Верхняя Пышма, которые до последних дней были в конце рейтинга. В 2022 году необходимое количество голосов было набрано. Победил парк в Академическом, у него была серьезная конкуренция с парком на Уралмаше. Но, вероятнее всего, он останется без федеральных денег из-за ошибки чиновников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбург стал единственным городом Свердловской области, которому не удалось набрать необходимое количество голосов в борьбе за федеральные средства на благоустройство парков. Информация об этом опубликована на сайте департамента информационной политики региона. «Свои объекты-победители, набрав и превысив необходимое для включения в региональный проект „Формирование комфортной городской среды“ количество голосов, определили все, за исключением Екатеринбурга, городские округа. Установленный для этого Минстроем РФ показатель голосования в городах составлял 25% от численности жителей старше 14 лет», — сообщили в департаменте. К нужному результату уральская столица подобралась лишь наполовину: 145 тысяч голосов из необходимых 315 тысяч. Несмотря на то, что результаты еще не подведены — их объявят 5—6 июня — федеральные деньги на благоустройство парков город не получит. Остальным муниципалитетам удалось уложиться в срок: план выполнили даже Арамиль, Арти и Верхняя Пышма, которые до последних дней были в конце рейтинга. В 2022 году необходимое количество голосов было набрано. Победил парк в Академическом, у него была серьезная конкуренция с парком на Уралмаше. Но, вероятнее всего, он останется без федеральных денег из-за ошибки чиновников.