Екатеринбург остался без федеральных денег на благоустройство парков

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Виды Екатеринбурга, парк чкалова
Уральская столица не набрала минимальное количество голосов в опросе по благоустройству парков Фото:

Екатеринбург стал единственным городом Свердловской области, которому не удалось набрать необходимое количество голосов в борьбе за федеральные средства на благоустройство парков. Информация об этом опубликована на сайте департамента информационной политики региона.

«Свои объекты-победители, набрав и превысив необходимое для включения в региональный проект „Формирование комфортной городской среды“ количество голосов, определили все, за исключением Екатеринбурга, городские округа. Установленный для этого Минстроем РФ показатель голосования в городах составлял 25% от численности жителей старше 14 лет», — сообщили в департаменте.

К нужному результату уральская столица подобралась лишь наполовину: 145 тысяч голосов из необходимых 315 тысяч. Несмотря на то, что результаты еще не подведены — их объявят 5—6 июня — федеральные деньги на благоустройство парков город не получит. Остальным муниципалитетам удалось уложиться в срок: план выполнили даже Арамиль, Арти и Верхняя Пышма, которые до последних дней были в конце рейтинга.

В 2022 году необходимое количество голосов было набрано. Победил парк в Академическом, у него была серьезная конкуренция с парком на Уралмаше. Но, вероятнее всего, он останется без федеральных денег из-за ошибки чиновников.

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Екатеринбург стал единственным городом Свердловской области, которому не удалось набрать необходимое количество голосов в борьбе за федеральные средства на благоустройство парков. Информация об этом опубликована на сайте департамента информационной политики региона. «Свои объекты-победители, набрав и превысив необходимое для включения в региональный проект „Формирование комфортной городской среды“ количество голосов, определили все, за исключением Екатеринбурга, городские округа. Установленный для этого Минстроем РФ показатель голосования в городах составлял 25% от численности жителей старше 14 лет», — сообщили в департаменте. К нужному результату уральская столица подобралась лишь наполовину: 145 тысяч голосов из необходимых 315 тысяч. Несмотря на то, что результаты еще не подведены — их объявят 5—6 июня — федеральные деньги на благоустройство парков город не получит. Остальным муниципалитетам удалось уложиться в срок: план выполнили даже Арамиль, Арти и Верхняя Пышма, которые до последних дней были в конце рейтинга. В 2022 году необходимое количество голосов было набрано. Победил парк в Академическом, у него была серьезная конкуренция с парком на Уралмаше. Но, вероятнее всего, он останется без федеральных денег из-за ошибки чиновников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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