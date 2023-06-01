Госдума отказалась от соглашения с Украиной по Азовскому морю

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, госдума, государственная дума, гд
Депутаты ГД приняли решение о денонсации договора с Украиной по Азовскому морю Фото:

Государственная дума приняла закон о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

«Депутаты <…> приняли закон о денонсации Договора между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива», — сообщается на сайте Госдумы. Теперь берега Азовского моря и Керченского пролива принадлежат только РФ с принятием в состав России новых регионов. В пояснительной записке указано, что Украина утратила статус прибрежного государства. Соглашение действовало с 2003 года.

В феврале 2023 года Украина запретила России пользоваться Азовским морем и Керченским проливом. Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть денонсацию договора с Украиной об использовании Азовского моря, передает телеканал 360.

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Государственная дума приняла закон о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы. «Депутаты <…> приняли закон о денонсации Договора между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива», — сообщается на сайте Госдумы. Теперь берега Азовского моря и Керченского пролива принадлежат только РФ с принятием в состав России новых регионов. В пояснительной записке указано, что Украина утратила статус прибрежного государства. Соглашение действовало с 2003 года. В феврале 2023 года Украина запретила России пользоваться Азовским морем и Керченским проливом. Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть денонсацию договора с Украиной об использовании Азовского моря, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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