31 мая 2023

Глава района переманил специалиста по выборам у другого мэра из ХМАО

Мэр Сургутского района назначил нового начальника управления общественных связей
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-чай у главы Сургутского района Андрея Трубецкого. Сургут, трубецкой андрей
У главы Сургутского района Андрея Трубецкого очередной новый пиарщик Фото:

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой перед стартом избирательной кампании схантил специалиста по выборам у другого югорского мэра — главы Белоярского района Сергея Маненкова. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО.

На пост начальника управления общественных связей Трубецкой назначил Елену Терехову, прежде отвечавшую за внутреннюю политику в администрации Белоярского района, входящего в число лидеров по явке и качеству голосования. «Трубецкому, которому предстоит масштабная избирательная кампания (выборы в 10 поселениях и довыборы в районную думу), такой специалист был очень нужен. Интрига в том, сможет ли Терехова сработаться с новым шефом. До нее от Трубецкого уже ушли шесть начальников пиар-управления», — задается вопросом инсайдер.

В мэрии Сургутского района подтвердили назначение Тереховой. «До этого она возглавляла управление по местному самоуправлению администрации Белоярского района, руководила территориальной избирательной комиссией Белоярского района. Елена Борисовна имеет высшее юридическое образование, 20-летний опыт муниципальной службы», — прокомментировали в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска нанял себе на работу второго политтехнолога. Позицию директора департамента общественных коммуникаций занял Виктор Мыльников. Прежде на должность вице-мэра был назначен Олег Хотинецкий.

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Глава Сургутского района Андрей Трубецкой перед стартом избирательной кампании схантил специалиста по выборам у другого югорского мэра — главы Белоярского района Сергея Маненкова. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. На пост начальника управления общественных связей Трубецкой назначил Елену Терехову, прежде отвечавшую за внутреннюю политику в администрации Белоярского района, входящего в число лидеров по явке и качеству голосования. «Трубецкому, которому предстоит масштабная избирательная кампания (выборы в 10 поселениях и довыборы в районную думу), такой специалист был очень нужен. Интрига в том, сможет ли Терехова сработаться с новым шефом. До нее от Трубецкого уже ушли шесть начальников пиар-управления», — задается вопросом инсайдер. В мэрии Сургутского района подтвердили назначение Тереховой. «До этого она возглавляла управление по местному самоуправлению администрации Белоярского района, руководила территориальной избирательной комиссией Белоярского района. Елена Борисовна имеет высшее юридическое образование, 20-летний опыт муниципальной службы», — прокомментировали в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска нанял себе на работу второго политтехнолога. Позицию директора департамента общественных коммуникаций занял Виктор Мыльников. Прежде на должность вице-мэра был назначен Олег Хотинецкий.
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