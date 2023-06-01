В Златоусте подросток на мотоцикле сбил ребенка и скрылся. Фото

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Визит Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе в городской округ Ирбит. Свердловская область , мотоцикл, мотоциклетный шлем
Несовершеннолетний мотоциклист скрылся, но его разыскали по горячим следам Фото:

В Златоусте Челябинской области 1 июня 16-летний мотоциклист сбил 11-летнего мальчика и скрылся. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«По предварительным данным водитель питбайка Kayo наехал на мальчика 2012 года рождения и скрылся. ДТП произошло 1 июня в 17:30. В течение часа водителя разыскали. Им оказался подросток 2006 года рождения», — уточнили URA.RU в ведомстве

Мальчик переходил проезжую часть справа налево по ходу движения питбайка. Ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован. Обстоятельства устанавливаются. Проводится расследование.

Водителя питбайка разыскали в течение часа после ДТП
Водителя питбайка разыскали в течение часа после ДТП

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В Златоусте Челябинской области 1 июня 16-летний мотоциклист сбил 11-летнего мальчика и скрылся. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «По предварительным данным водитель питбайка Kayo наехал на мальчика 2012 года рождения и скрылся. ДТП произошло 1 июня в 17:30. В течение часа водителя разыскали. Им оказался подросток 2006 года рождения», — уточнили URA.RU в ведомстве Мальчик переходил проезжую часть справа налево по ходу движения питбайка. Ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован. Обстоятельства устанавливаются. Проводится расследование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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