В Златоусте подросток на мотоцикле сбил ребенка и скрылся. Фото

01 июня 2023 в 20:58 Размер текста - 17 +

Несовершеннолетний мотоциклист скрылся, но его разыскали по горячим следам Фото: Анна Майорова © URA.RU В Златоусте Челябинской области 1 июня 16-летний мотоциклист сбил 11-летнего мальчика и скрылся. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «По предварительным данным водитель питбайка Kayo наехал на мальчика 2012 года рождения и скрылся. ДТП произошло 1 июня в 17:30. В течение часа водителя разыскали. Им оказался подросток 2006 года рождения», — уточнили URA.RU в ведомстве Мальчик переходил проезжую часть справа налево по ходу движения питбайка. Ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован. Обстоятельства устанавливаются. Проводится расследование. Водителя питбайка разыскали в течение часа после ДТП фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

В Златоусте Челябинской области 1 июня 16-летний мотоциклист сбил 11-летнего мальчика и скрылся. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «По предварительным данным водитель питбайка Kayo наехал на мальчика 2012 года рождения и скрылся. ДТП произошло 1 июня в 17:30. В течение часа водителя разыскали. Им оказался подросток 2006 года рождения», — уточнили URA.RU в ведомстве Мальчик переходил проезжую часть справа налево по ходу движения питбайка. Ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован. Обстоятельства устанавливаются. Проводится расследование.