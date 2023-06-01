Несовершеннолетний мотоциклист скрылся, но его разыскали по горячим следам
В Златоусте Челябинской области 1 июня 16-летний мотоциклист сбил 11-летнего мальчика и скрылся. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
«По предварительным данным водитель питбайка Kayo наехал на мальчика 2012 года рождения и скрылся. ДТП произошло 1 июня в 17:30. В течение часа водителя разыскали. Им оказался подросток 2006 года рождения», — уточнили URA.RU в ведомстве
Мальчик переходил проезжую часть справа налево по ходу движения питбайка. Ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован. Обстоятельства устанавливаются. Проводится расследование.
Водителя питбайка разыскали в течение часа после ДТП
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