В Екатеринбурге почтили память жертв сталинских репрессий. Фото

03 июня 2023 в 15:39 Размер текста - 17 +

Под Екатеринбургом на Мемориальном комплексе почтили память жертв репрессий Фото: Московец Илья © URA.RU Митинг, посвященный жертвам политических репрессий 1930-х — 1950-х годов, прошел под Екатеринбургом на Мемориальном комплексе. Траурную церемонию посетили родственники репрессированных, активисты и чиновники, передает журналист URA.RU с места события. «В мероприятии приняли участие активисты общественных организаций региона, родственники пострадавших от сталинских репрессий, а также гости из соседних областей. На траурном митинге присутствовали: уполномоченный по правам человека по Свердловской области Татьяна Мерзлякова, первый замминистра соцполитики области Евгений Шаповалов и директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев. Также на панихиде присутствовали представители духовенства», — сообщает корреспондент агентства. Уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова заявила журналисту URA.RU о том, что на Среднем Урале делается многое для того, чтобы сохранить память о трагических событиях российской истории. «Именно у нас был создан один из первых в России мемориальных комплексов на месте массовых расстрелов жертв репрессий. Знать об этой истории нашей страны важно, а помнить об этом — наш долг», — отметила омбудсмен. Мемориальный комплекс на Московском тракте создан на месте массовых захоронений жителей Свердловской, Пермской и Томской областей, которые погибли в 1937—1938 годах. На памятных плитах — имена 18 тысяч 475 человек. На сегодняшний день в Екатеринбурге проживает более 6 тысяч реабилитированных и более 2 тысяч человек, пострадавших из-за политических репрессий. Фото: Московец Илья © URA.RU Фото: Московец Илья © URA.RU Фото: Московец Илья © URA.RU Фото: Московец Илья © URA.RU Фото: Московец Илья © URA.RU Фото: Московец Илья © URA.RU Фото: Московец Илья © URA.RU Фото: Московец Илья © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Митинг, посвященный жертвам политических репрессий 1930-х — 1950-х годов, прошел под Екатеринбургом на Мемориальном комплексе. Траурную церемонию посетили родственники репрессированных, активисты и чиновники, передает журналист URA.RU с места события. «В мероприятии приняли участие активисты общественных организаций региона, родственники пострадавших от сталинских репрессий, а также гости из соседних областей. На траурном митинге присутствовали: уполномоченный по правам человека по Свердловской области Татьяна Мерзлякова, первый замминистра соцполитики области Евгений Шаповалов и директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев. Также на панихиде присутствовали представители духовенства», — сообщает корреспондент агентства. Уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова заявила журналисту URA.RU о том, что на Среднем Урале делается многое для того, чтобы сохранить память о трагических событиях российской истории. «Именно у нас был создан один из первых в России мемориальных комплексов на месте массовых расстрелов жертв репрессий. Знать об этой истории нашей страны важно, а помнить об этом — наш долг», — отметила омбудсмен. Мемориальный комплекс на Московском тракте создан на месте массовых захоронений жителей Свердловской, Пермской и Томской областей, которые погибли в 1937—1938 годах. На памятных плитах — имена 18 тысяч 475 человек. На сегодняшний день в Екатеринбурге проживает более 6 тысяч реабилитированных и более 2 тысяч человек, пострадавших из-за политических репрессий.