В Свердловской области байкер погиб после столкновения с машиной. Фото

04 июня 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел вечером 3 июня в Алапаевске (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Алапаевске (Свердловская область) вечером 3 июня 23-летний водитель Lada Vesta выехал на встречку и сбил насмерть 45-летнего байкера. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Вечером 3 июня в Алапаевске 23-летний водитель Lada Vesta выехал на встречку и сбил 45-летнего мотоциклиста. Байкер скончался в машине скорой помощи от полученных травм», — пишет ведомство в Telegram. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель машины не имел водительских прав. У байкера, как отметили в ведомстве, водительских прав тоже не было, а его мотоцикл не был зарегистрирован. «По факту происшествия сотрудники органов внутренних дел проводят расследование», — резюмировали в ведомстве. Фото: telegram-канал «Госавтоинспекция66» Фото: telegram-канал «Госавтоинспекция66»

В Алапаевске (Свердловская область) вечером 3 июня 23-летний водитель Lada Vesta выехал на встречку и сбил насмерть 45-летнего байкера. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Вечером 3 июня в Алапаевске 23-летний водитель Lada Vesta выехал на встречку и сбил 45-летнего мотоциклиста. Байкер скончался в машине скорой помощи от полученных травм», — пишет ведомство в Telegram. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель машины не имел водительских прав. У байкера, как отметили в ведомстве, водительских прав тоже не было, а его мотоцикл не был зарегистрирован. «По факту происшествия сотрудники органов внутренних дел проводят расследование», — резюмировали в ведомстве.