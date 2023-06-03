В Алапаевске (Свердловская область) вечером 3 июня 23-летний водитель Lada Vesta выехал на встречку и сбил насмерть 45-летнего байкера. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
«Вечером 3 июня в Алапаевске 23-летний водитель Lada Vesta выехал на встречку и сбил 45-летнего мотоциклиста. Байкер скончался в машине скорой помощи от полученных травм», — пишет ведомство в Telegram.
Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель машины не имел водительских прав. У байкера, как отметили в ведомстве, водительских прав тоже не было, а его мотоцикл не был зарегистрирован. «По факту происшествия сотрудники органов внутренних дел проводят расследование», — резюмировали в ведомстве.
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