03 июня 2023

В Свердловской области байкер погиб после столкновения с машиной. Фото

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Авария с участием мотоциклистов. Курган, дтп, мотоцикл
Инцидент произошел вечером 3 июня в Алапаевске (архивное фото) Фото:

В Алапаевске (Свердловская область) вечером 3 июня 23-летний водитель Lada Vesta выехал на встречку и сбил насмерть 45-летнего байкера. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«Вечером 3 июня в Алапаевске 23-летний водитель Lada Vesta выехал на встречку и сбил 45-летнего мотоциклиста. Байкер скончался в машине скорой помощи от полученных травм», — пишет ведомство в Telegram.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель машины не имел водительских прав. У байкера, как отметили в ведомстве, водительских прав тоже не было, а его мотоцикл не был зарегистрирован. «По факту происшествия сотрудники органов внутренних дел проводят расследование», — резюмировали в ведомстве.

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В Алапаевске (Свердловская область) вечером 3 июня 23-летний водитель Lada Vesta выехал на встречку и сбил насмерть 45-летнего байкера. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Вечером 3 июня в Алапаевске 23-летний водитель Lada Vesta выехал на встречку и сбил 45-летнего мотоциклиста. Байкер скончался в машине скорой помощи от полученных травм», — пишет ведомство в Telegram. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель машины не имел водительских прав. У байкера, как отметили в ведомстве, водительских прав тоже не было, а его мотоцикл не был зарегистрирован. «По факту происшествия сотрудники органов внутренних дел проводят расследование», — резюмировали в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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