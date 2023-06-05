05 июня 2023
04 июня 2023

В Сургуте МЧС столкнулось с проблемой при тушении пожаров на дачах

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовые структуры. Пермь, мчс, пожар в деревне, пожароопасный период, пожар на даче, пожарные тушат
Пожарным пришлось тянуть рукав на сотни метров, чтобы залить огонь Фото:

В Сургуте сотрудники МЧС не смогли проехать на пожар в дачном кооперативе «Виктория» из-за машин, оставленных на улице. Об этом URA.RU сообщил очевидец пожара на условиях анонимности.

«Пожарные не смогли проехать из-за машин, припаркованных на дачах. Улицы и так узкие, а еще и машин понаставили. В итоге пожарные тянули рукав метров сто, чтобы подать воду. Пока они это делали, там уже другие дома успели загореться. И это практически во всех кооперативах города. Что случись — и не проехать», — сообщил собеседник.

В окружном МЧС подтвердили, что бойцы пожарной охраны столкнулись с трудностями при тушении пожара на дачах из-за автотранспорта, оставленного на улице. «Да одним из условий, которое способствовало распространению пожара, стало перекрытие проездов. Также на оперативность повлияло отсутствие поблизости пожарного водоема и большое удаление очага возгорания от пожарной части», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте произошел врыв на складе с горючим. В результате пожара повреждены постройки на пяти дачных участках. Сгорело два жилых дома, вагончик, баня и несколько сараев.

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В Сургуте сотрудники МЧС не смогли проехать на пожар в дачном кооперативе «Виктория» из-за машин, оставленных на улице. Об этом URA.RU сообщил очевидец пожара на условиях анонимности. «Пожарные не смогли проехать из-за машин, припаркованных на дачах. Улицы и так узкие, а еще и машин понаставили. В итоге пожарные тянули рукав метров сто, чтобы подать воду. Пока они это делали, там уже другие дома успели загореться. И это практически во всех кооперативах города. Что случись — и не проехать», — сообщил собеседник. В окружном МЧС подтвердили, что бойцы пожарной охраны столкнулись с трудностями при тушении пожара на дачах из-за автотранспорта, оставленного на улице. «Да одним из условий, которое способствовало распространению пожара, стало перекрытие проездов. Также на оперативность повлияло отсутствие поблизости пожарного водоема и большое удаление очага возгорания от пожарной части», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте произошел врыв на складе с горючим. В результате пожара повреждены постройки на пяти дачных участках. Сгорело два жилых дома, вагончик, баня и несколько сараев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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