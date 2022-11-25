Семьи свердловчан, участвующих в спецоперации, получили выплаты на 450 миллионов рублей

26 ноября 2022 в 12:17 Размер текста - 17 +

Родственники военнослужащих получили 22673 выплат Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Семьи жителей Свердловской области, чьи родственники участвуют в специальной военной операции на Украине, получили областные выплаты на сумму более 450 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «В Свердловской области проведено 22673 денежных выплат членам семей мобилизованных на сумму 453 миллиона 460 тысяч рублей. Выплата членам семьи назначается автоматически после передачи муниципальными образованиями списков получателей в Минсоцполитики Свердловской области», — прокомментировали в департаменте. Постановление, которое закрепляет единовременные денежные выплаты для родственников участников СВО, принято областным правительством 20 октября. Сумма денежной поддержки составляет 20 тысяч рублей на семью, такую же сумму на каждого из детей военнослужащего. Близкие родственники могут обратиться в местное управление социальной политики по месту жительства. Ранее URA.RU сообщало о поддержке родственников военнослужащих. Большинство семей свердловчан, чьи родные участвуют в спецоперации, получили единовременные выплаты. Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. О ее завершении 28 октября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Семьи жителей Свердловской области, чьи родственники участвуют в специальной военной операции на Украине, получили областные выплаты на сумму более 450 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «В Свердловской области проведено 22673 денежных выплат членам семей мобилизованных на сумму 453 миллиона 460 тысяч рублей. Выплата членам семьи назначается автоматически после передачи муниципальными образованиями списков получателей в Минсоцполитики Свердловской области», — прокомментировали в департаменте. Постановление, которое закрепляет единовременные денежные выплаты для родственников участников СВО, принято областным правительством 20 октября. Сумма денежной поддержки составляет 20 тысяч рублей на семью, такую же сумму на каждого из детей военнослужащего. Близкие родственники могут обратиться в местное управление социальной политики по месту жительства. Ранее URA.RU сообщало о поддержке родственников военнослужащих. Большинство семей свердловчан, чьи родные участвуют в спецоперации, получили единовременные выплаты. Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. О ее завершении 28 октября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.