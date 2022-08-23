Россиян избавят от «зарплатного рабства» с помощью с СБП

24 августа 2022 в 02:41 Размер текста - 17 +

Российские банки пилотируют начисление зарплат через СБП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россиянам пообещали начислять зарплаты через систему быстрых платежей (СБП), что позволит решить проблему «зарплатного рабства». Об этом сообщили несколько источников на платежном рынке, информацию о новом сервисе подтвердили в трех кредитных организациях. Предполагается, что благодаря новому приложению, российские работники смогут самостоятельно выбирать банк, куда будут поступать их зарплаты. Об этом не нужно будет уведомлять работодателя, пишут «Известия». Так, сервис позволит переводить деньги по выбранным реквизитам в СБП. В их число входят номер телефона, ИНН и уникальные реквизиты гражданина. Однако, чтобы эта система начала работать, необходимы изменения трудового законодательства, считает член Ассоциации юристов России Амир Хасанов. Так, в соответствии с Трудовым кодексом деньги работнику выплачиваются в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, либо на условиях, которые прописаны в трудовом договоре. А с внедрением СБП сотрудник сможет сменить банк, на который будет получать зарплату без участия работодателя. Это расходится с ТК в действующей редакции — там необходимо упомянуть возможность начисления денег через сервис ЦБ, уточнил эксперт. В августе текущего года работу с самой высокой зарплатой можно найти менеджером по продажам в Екатеринбурге, в Казани риелтором, и мастером по ремонту компьютеров в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно из подборки сервиса «Авито работа», составленную для URA.RU. Кроме того, в Москве программисты смогут найти себе работу со среднемесячным заработком от 170 000 до 190 000 рублей. В Тюмени заместитель генерального директора по технологиям и качеству может рассчитывать на зарплату от 130 000 до 140 000 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россиянам пообещали начислять зарплаты через систему быстрых платежей (СБП), что позволит решить проблему «зарплатного рабства». Об этом сообщили несколько источников на платежном рынке, информацию о новом сервисе подтвердили в трех кредитных организациях. Предполагается, что благодаря новому приложению, российские работники смогут самостоятельно выбирать банк, куда будут поступать их зарплаты. Об этом не нужно будет уведомлять работодателя, пишут «Известия». Так, сервис позволит переводить деньги по выбранным реквизитам в СБП. В их число входят номер телефона, ИНН и уникальные реквизиты гражданина. Однако, чтобы эта система начала работать, необходимы изменения трудового законодательства, считает член Ассоциации юристов России Амир Хасанов. Так, в соответствии с Трудовым кодексом деньги работнику выплачиваются в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, либо на условиях, которые прописаны в трудовом договоре. А с внедрением СБП сотрудник сможет сменить банк, на который будет получать зарплату без участия работодателя. Это расходится с ТК в действующей редакции — там необходимо упомянуть возможность начисления денег через сервис ЦБ, уточнил эксперт. В августе текущего года работу с самой высокой зарплатой можно найти менеджером по продажам в Екатеринбурге, в Казани риелтором, и мастером по ремонту компьютеров в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно из подборки сервиса «Авито работа», составленную для URA.RU. Кроме того, в Москве программисты смогут найти себе работу со среднемесячным заработком от 170 000 до 190 000 рублей. В Тюмени заместитель генерального директора по технологиям и качеству может рассчитывать на зарплату от 130 000 до 140 000 рублей.