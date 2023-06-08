Министр Фальков поставил Куйвашеву оценку

09 июня 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

Валерий Фальков (в центре) доволен обстановкой на Среднем Урале Фото: Илья Московец © URA.RU Министр Валерий Фальков позитивно оценил развитие науки и высшего образования в Свердловской области, передает корреспондент URA.RU с совместного брифинга Фалькова и губернатора Евгения Куйвашева. Делясь своим взглядом на ситуацию в регионе, федеральный топ-чиновник обратился к цифрам. «Количество студентов за последние годы увеличилось на 16%. Здесь расположен мощнейший на Урале научно-образовательный комплекс — больше 30 вузов [разной направленности]. Уральское отделение РАН представлено мощнейшими коллективами исследовательскими, что тоже делает уникальным, в том числе получение образования в регионе», — сказал Фальков. Он отметил, что и сам Екатеринбург является привлекательным. «Мы видим это и по количеству иностранных студентов, по проектам, которые получают университеты местные. И это, мне кажется, самое дорогое, что может быть, и самое приоритетное, что может быть. В современном мире все определяют люди, в первую очередь люди талантливые, за них бьются страны, регионы, города», — отметил Фальков. В Екатеринбурге вместе с Куйвашевым он осматривает объекты Международного фестиваля университетского спорта, который пройдет в августе — вместо перенесенной на неопределенный срок Универсиады. Также запланировано обсуждение проекта «Кампус», призванного сделать Екатеринбург студенческой столицей России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр Валерий Фальков позитивно оценил развитие науки и высшего образования в Свердловской области, передает корреспондент URA.RU с совместного брифинга Фалькова и губернатора Евгения Куйвашева. Делясь своим взглядом на ситуацию в регионе, федеральный топ-чиновник обратился к цифрам. «Количество студентов за последние годы увеличилось на 16%. Здесь расположен мощнейший на Урале научно-образовательный комплекс — больше 30 вузов [разной направленности]. Уральское отделение РАН представлено мощнейшими коллективами исследовательскими, что тоже делает уникальным, в том числе получение образования в регионе», — сказал Фальков. Он отметил, что и сам Екатеринбург является привлекательным. «Мы видим это и по количеству иностранных студентов, по проектам, которые получают университеты местные. И это, мне кажется, самое дорогое, что может быть, и самое приоритетное, что может быть. В современном мире все определяют люди, в первую очередь люди талантливые, за них бьются страны, регионы, города», — отметил Фальков. В Екатеринбурге вместе с Куйвашевым он осматривает объекты Международного фестиваля университетского спорта, который пройдет в августе — вместо перенесенной на неопределенный срок Универсиады. Также запланировано обсуждение проекта «Кампус», призванного сделать Екатеринбург студенческой столицей России.