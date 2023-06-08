Министр Фальков поставил Куйвашеву оценку

Министр Валерий Фальков позитивно оценил развитие науки и высшего образования в Свердловской области, передает корреспондент URA.RU с совместного брифинга Фалькова и губернатора Евгения Куйвашева. Делясь своим взглядом на ситуацию в регионе, федеральный топ-чиновник обратился к цифрам.
«Количество студентов за последние годы увеличилось на 16%. Здесь расположен мощнейший на Урале научно-образовательный комплекс — больше 30 вузов [разной направленности]. Уральское отделение РАН представлено мощнейшими коллективами исследовательскими, что тоже делает уникальным, в том числе получение образования в регионе», — сказал Фальков.
Он отметил, что и сам Екатеринбург является привлекательным. «Мы видим это и по количеству иностранных студентов, по проектам, которые получают университеты местные. И это, мне кажется, самое дорогое, что может быть, и самое приоритетное, что может быть. В современном мире все определяют люди, в первую очередь люди талантливые, за них бьются страны, регионы, города», — отметил Фальков.
В Екатеринбурге вместе с Куйвашевым он осматривает объекты Международного фестиваля университетского спорта, который пройдет в августе — вместо перенесенной на неопределенный срок Универсиады. Также запланировано обсуждение проекта «Кампус», призванного сделать Екатеринбург студенческой столицей России.
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