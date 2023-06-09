Бойцы ФСБ поймали поджигателя свердловского предприятия

Сотрудники свердловского УФСБ поймали мужчину, обвиненного в поджоге МРСК Урала

Бойцы ФСБ вычислили и задержали предполагаемого злоумышленника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бойцы свердловского УФСБ поймали мужчину по фамилии Риттер, который обвиняется в поджоге имущества ОАО «МРСК Урала» из-за конфликта с руководством. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«Гражданин России Риттер поджег имущество ОАО „МРСК Урала“ на улице Шефской, после чего был задержан бойцами ФСБ, которые быстро нашли пиромана. Возбуждено дело по статье 167 УК РФ (уничтожение имущества путем поджога — прим.URA.RU)», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что после совершенного, если вина Риттера будет доказана, ему грозит пять лет колонии. Информация о сумме нанесенного ущерба выясняется. По версии силовиков, Риттер поссорился с одним из руководителей предприятия, поэтому совершил поджог.

URA.RU обратилось в пресс-службу УФСБ по Свердловской области. Там информацию не подтвердили и не опровергли, сославшись на тайну следствия.