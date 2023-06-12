Психологи ГУФСИН Свердловской области стали лауреатами национального конкурса

Психологи отдела психологической работы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Рябков, Елена Степанова и Рустам Муслумов стали лауреатами национального конкурса «Золотая Психея». Об этом URA.RU сообщили в ГУФСИН по Свердловской области.
«Психологов отметили в номинации „Психологический инструмент года“ с психодиагностической методикой „Опросник криминальной зараженности несовершеннолетних осужденных“. Данная методика внедрена в деятельность пенитенциарных психологов и успешно используется в учреждениях ФСИН для несовершеннолетних», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Лауреатов определили с помощью трех независимых голосований: экспертного, читательского и редакционного. Церемония награждения участников конкурса прошла на 17-м Санкт-Петербургском саммите психологов России, состоявшемся 4 июня.
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