12 июня 2023

Психологи ГУФСИН Свердловской области стали лауреатами национального конкурса

Психологи Свердловского ГУФСИН стали лауреатами национального конкурса «Золотая Психея»
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый начальник ГУФСИН по Свердловской области. Екатеринбург , нашивка, фсин россии, погоны, гуфсин, герб, подполковник полиции
Психологи ГУФСИН Свердловской области стали лауреатами «Золотой Психеи» Фото:

Психологи отдела психологической работы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Рябков, Елена Степанова и Рустам Муслумов стали лауреатами национального конкурса «Золотая Психея». Об этом URA.RU сообщили в ГУФСИН по Свердловской области.

«Психологов отметили в номинации „Психологический инструмент года“ с психодиагностической методикой „Опросник криминальной зараженности несовершеннолетних осужденных“. Данная методика внедрена в деятельность пенитенциарных психологов и успешно используется в учреждениях ФСИН для несовершеннолетних», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Лауреатов определили с помощью трех независимых голосований: экспертного, читательского и редакционного. Церемония награждения участников конкурса прошла на 17-м Санкт-Петербургском саммите психологов России, состоявшемся 4 июня.

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Психологи отдела психологической работы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Рябков, Елена Степанова и Рустам Муслумов стали лауреатами национального конкурса «Золотая Психея». Об этом URA.RU сообщили в ГУФСИН по Свердловской области. «Психологов отметили в номинации „Психологический инструмент года“ с психодиагностической методикой „Опросник криминальной зараженности несовершеннолетних осужденных“. Данная методика внедрена в деятельность пенитенциарных психологов и успешно используется в учреждениях ФСИН для несовершеннолетних», — рассказали в пресс-службе ведомства. Лауреатов определили с помощью трех независимых голосований: экспертного, читательского и редакционного. Церемония награждения участников конкурса прошла на 17-м Санкт-Петербургском саммите психологов России, состоявшемся 4 июня.
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