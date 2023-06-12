Психологи ГУФСИН Свердловской области стали лауреатами национального конкурса

Психологи Свердловского ГУФСИН стали лауреатами национального конкурса «Золотая Психея»

Психологи ГУФСИН Свердловской области стали лауреатами «Золотой Психеи» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Психологи отдела психологической работы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Рябков, Елена Степанова и Рустам Муслумов стали лауреатами национального конкурса «Золотая Психея». Об этом URA.RU сообщили в ГУФСИН по Свердловской области.

«Психологов отметили в номинации „Психологический инструмент года“ с психодиагностической методикой „Опросник криминальной зараженности несовершеннолетних осужденных“. Данная методика внедрена в деятельность пенитенциарных психологов и успешно используется в учреждениях ФСИН для несовершеннолетних», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Лауреатов определили с помощью трех независимых голосований: экспертного, читательского и редакционного. Церемония награждения участников конкурса прошла на 17-м Санкт-Петербургском саммите психологов России, состоявшемся 4 июня.