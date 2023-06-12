12 июня 2023

Жителей Челябинска предупредили о взрывах на оборонном предприятии

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ММК. Коксохим. Метизное производство. Магнитогорск, рупор, громкоговоритель, ммк, труба, экология
Население просят не беспокоиться Фото:

Жителей Челябинска 13 июня предупредили о звуках взрывах, которые могут раздаваться на одном из оборонных предприятий города. Как сообщили в Главном управлении МЧС по области, таким образом происходит утилизация отходов производства.

«Сегодня, 13 июня, с 9-00 до 15-00 на одном из предприятий Челябинска в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства. Просим население не беспокоиться», — заявили в пресс-службе ведомства.

Месяц назад на полигоне под Челябинском в районе Старокамышинска прогремели взрывы. Там проводили испытание труб на прочность для нового газопровода в Китай через Монголию.

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Жителей Челябинска 13 июня предупредили о звуках взрывах, которые могут раздаваться на одном из оборонных предприятий города. Как сообщили в Главном управлении МЧС по области, таким образом происходит утилизация отходов производства. «Сегодня, 13 июня, с 9-00 до 15-00 на одном из предприятий Челябинска в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства. Просим население не беспокоиться», — заявили в пресс-службе ведомства. Месяц назад на полигоне под Челябинском в районе Старокамышинска прогремели взрывы. Там проводили испытание труб на прочность для нового газопровода в Китай через Монголию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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