10 мая 2023

В пригороде Челябинска прогремят взрывы

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Землетрясение. Последствия взрывов на Чебаркульском полигоне. Архив ноября 2010. Челябинская область, последствия взрывов, ресторан
Жителей Челябинска просят не боятся звуков взрыва Фото:

На полигоне под Челябинском в районе Старокамышинска 11 мая утром прогремят взрывы. Там планируют провести испытание труб на прочность для нового газопровода в Китай через Монголию.

«11 мая в Челябинске и окрестностях города будут слышны звуки взрывов. Испытания назначены на 10:10. Жителей города и пригорода просят сохранять спокойствие», — пишет «74.ру» со ссылкой на подрядную организацию ООО «Системы компьютерных измерений».

На полигоне планируют провести испытание на прочность труб для нового газопровода. Трубы большого диаметра предназначены для строительства газопровода в Китай через Монголию.

Ранее ФСБ предупредила челябинцев о предстоящих учебных мероприятиях в центре города. 27 апреля сотрудники ведомства отрабатывали действия должностных лиц и взаимодействующих структур при локализации возможной угрозы с применением имитационных пиротехнических и иных специальных средств.

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На полигоне под Челябинском в районе Старокамышинска 11 мая утром прогремят взрывы. Там планируют провести испытание труб на прочность для нового газопровода в Китай через Монголию. «11 мая в Челябинске и окрестностях города будут слышны звуки взрывов. Испытания назначены на 10:10. Жителей города и пригорода просят сохранять спокойствие», — пишет «74.ру» со ссылкой на подрядную организацию ООО «Системы компьютерных измерений». На полигоне планируют провести испытание на прочность труб для нового газопровода. Трубы большого диаметра предназначены для строительства газопровода в Китай через Монголию. Ранее ФСБ предупредила челябинцев о предстоящих учебных мероприятиях в центре города. 27 апреля сотрудники ведомства отрабатывали действия должностных лиц и взаимодействующих структур при локализации возможной угрозы с применением имитационных пиротехнических и иных специальных средств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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