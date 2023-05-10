В пригороде Челябинска прогремят взрывы

Жителей Челябинска просят не боятся звуков взрыва Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На полигоне под Челябинском в районе Старокамышинска 11 мая утром прогремят взрывы. Там планируют провести испытание труб на прочность для нового газопровода в Китай через Монголию.

«11 мая в Челябинске и окрестностях города будут слышны звуки взрывов. Испытания назначены на 10:10. Жителей города и пригорода просят сохранять спокойствие», — пишет «74.ру» со ссылкой на подрядную организацию ООО «Системы компьютерных измерений».

На полигоне планируют провести испытание на прочность труб для нового газопровода. Трубы большого диаметра предназначены для строительства газопровода в Китай через Монголию.

Ранее ФСБ предупредила челябинцев о предстоящих учебных мероприятиях в центре города. 27 апреля сотрудники ведомства отрабатывали действия должностных лиц и взаимодействующих структур при локализации возможной угрозы с применением имитационных пиротехнических и иных специальных средств.