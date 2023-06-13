Пять городов Челябинской области накроет смог

13 июня 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Смог продлится до 19:00 15 июня Фото: Илья Московец © URA.RU Пять городов Челябинской области с 13 по 15 июня накроет смог. О том, что среди них столица региона, URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре. «С 13 июня до 15 июня метеоусловия способствуют накоплению загрязняющих веществ в воздухе. Смог будет наблюдаться в Челябинске, Коркино, Сатке, Златоусте и Карабаше», — сообщили в ЦГМС. Объявлено предупреждение о НМУ первой степени. Промышленные предприятия приостановят часть процессов до 19:00 15 июня. «Ведется круглосуточная работа по мониторингу атмосферного воздуха. Усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий города и области», — отметили в минэкологии региона.

Пять городов Челябинской области с 13 по 15 июня накроет смог. О том, что среди них столица региона, URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре. «С 13 июня до 15 июня метеоусловия способствуют накоплению загрязняющих веществ в воздухе. Смог будет наблюдаться в Челябинске, Коркино, Сатке, Златоусте и Карабаше», — сообщили в ЦГМС. Объявлено предупреждение о НМУ первой степени. Промышленные предприятия приостановят часть процессов до 19:00 15 июня. «Ведется круглосуточная работа по мониторингу атмосферного воздуха. Усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий города и области», — отметили в минэкологии региона.