Пять городов Челябинской области накроет смог

Пять городов Челябинской области с 13 по 15 июня накроет смог. О том, что среди них столица региона, URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре.
«С 13 июня до 15 июня метеоусловия способствуют накоплению загрязняющих веществ в воздухе. Смог будет наблюдаться в Челябинске, Коркино, Сатке, Златоусте и Карабаше», — сообщили в ЦГМС.
Объявлено предупреждение о НМУ первой степени. Промышленные предприятия приостановят часть процессов до 19:00 15 июня.
«Ведется круглосуточная работа по мониторингу атмосферного воздуха. Усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий города и области», — отметили в минэкологии региона.
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