В Челябинске повысится цена на проезд в общественном транспорте. Инфографика

15 июня 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

Стоимость проезда в общественном транспорте Челябинска изменится Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 15 июля повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил 15 июня замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров в прямом эфире Центра управления регионом. «С 15 июля повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Цены повысятся как на разовый проезд, так и на проездной. Стоимость проезда для льготных категорий также вырастет», — уточнил Егоров. Если сейчас по банковской карте стоимость проезда в Челябинске без пересадки составляет 26 рублей, то теперь цена вырастет до 29 рублей. За наличные в настоящее время платят 30 рублей за проезд, после 15 июля цена составит 35 рублей. С пересадкой цена вырастет с 25 до 28 рублей по банковской карте, за наличный — с 30 до 35 рублей. На пригородных маршрутах цена без пересадки по банковской карте и за наличный расчет вырастет с 38 до 40 рублей. Необходимость индексации цены проезда объяснили резким ростом расходов на запасные части, топливо, электроэнергию и стоимости транспортных средств. Все существующие маршруты обещают сохранить. Цены вырастут с 15 июля Инфографика: служба перевозчика Челябинской области Изменятся цены и на пригородные маршруты Инфографика: служба перевозчика Челябинской области

В Челябинске с 15 июля повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил 15 июня замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров в прямом эфире Центра управления регионом. «С 15 июля повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Цены повысятся как на разовый проезд, так и на проездной. Стоимость проезда для льготных категорий также вырастет», — уточнил Егоров. Если сейчас по банковской карте стоимость проезда в Челябинске без пересадки составляет 26 рублей, то теперь цена вырастет до 29 рублей. За наличные в настоящее время платят 30 рублей за проезд, после 15 июля цена составит 35 рублей. С пересадкой цена вырастет с 25 до 28 рублей по банковской карте, за наличный — с 30 до 35 рублей. На пригородных маршрутах цена без пересадки по банковской карте и за наличный расчет вырастет с 38 до 40 рублей. Необходимость индексации цены проезда объяснили резким ростом расходов на запасные части, топливо, электроэнергию и стоимости транспортных средств. Все существующие маршруты обещают сохранить.