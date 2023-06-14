14 июня 2023

В Челябинске повысится цена на проезд в общественном транспорте. Инфографика

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Стоимость проезда в общественном транспорте Челябинска изменится Фото:

В Челябинске с 15 июля повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил 15 июня замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров в прямом эфире Центра управления регионом.

«С 15 июля повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Цены повысятся как на разовый проезд, так и на проездной. Стоимость проезда для льготных категорий также вырастет», — уточнил Егоров.

Если сейчас по банковской карте стоимость проезда в Челябинске без пересадки составляет 26 рублей, то теперь цена вырастет до 29 рублей. За наличные в настоящее время платят 30 рублей за проезд, после 15 июля цена составит 35 рублей. С пересадкой цена вырастет с 25 до 28 рублей по банковской карте, за наличный — с 30 до 35 рублей. На пригородных маршрутах цена без пересадки по банковской карте и за наличный расчет вырастет с 38 до 40 рублей.

Необходимость индексации цены проезда объяснили резким ростом расходов на запасные части, топливо, электроэнергию и стоимости транспортных средств. Все существующие маршруты обещают сохранить.

Цены вырастут с 15 июля
Цены вырастут с 15 июля
Изменятся цены и на пригородные маршруты
Изменятся цены и на пригородные маршруты

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В Челябинске с 15 июля повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил 15 июня замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров в прямом эфире Центра управления регионом. «С 15 июля повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Цены повысятся как на разовый проезд, так и на проездной. Стоимость проезда для льготных категорий также вырастет», — уточнил Егоров. Если сейчас по банковской карте стоимость проезда в Челябинске без пересадки составляет 26 рублей, то теперь цена вырастет до 29 рублей. За наличные в настоящее время платят 30 рублей за проезд, после 15 июля цена составит 35 рублей. С пересадкой цена вырастет с 25 до 28 рублей по банковской карте, за наличный — с 30 до 35 рублей. На пригородных маршрутах цена без пересадки по банковской карте и за наличный расчет вырастет с 38 до 40 рублей. Необходимость индексации цены проезда объяснили резким ростом расходов на запасные части, топливо, электроэнергию и стоимости транспортных средств. Все существующие маршруты обещают сохранить.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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