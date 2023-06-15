Пермский министр раскрыл планы краевой делегации на Петербургском форуме

У пермской делегации на ПМЭФ запланировано свыше 40 встреч
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Послание губернатора Пермского края. Пермь, соснин эдуард
По словам Соснина, у стенда Пермского края уже останавливался Ирек Файзуллин Фото:

У делегации Пермского края на Петербургском экономическом форуме, который проходит 15—18 июня, запланировано порядка 40 встреч. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал у стенда региона министр экономического развития региона Эдуард Соснин.

«В год 300-летия Перми программа у Дмитрия Николаевича [Махонина] и правительства очень насыщенная — около 40 встреч с первыми лицами федеральных и региональных ведомств, а также с компаниями различного рода», — отметил Соснин. Речь идет о «Ростелекоме», АФК «Система», ГК «Ренова», «Березниковском содовом заводе» и ряде других компаний.

Он подчеркнул, что на стенде Пермского края представлен промышленный потенциал региона. Также стенд мультимедийный. На экранах транслируют ролики про туристический потенциал, празднование 300-летия, событийную программу до конца года и т. д. У стенда, по его словам, останавливались и беседовали с Махониным министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, председатель правления «Альфа-банка» Андрей Соколов, гендиректор корпорации МСП Александр Исаевич.

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У делегации Пермского края на Петербургском экономическом форуме, который проходит 15—18 июня, запланировано порядка 40 встреч. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал у стенда региона министр экономического развития региона Эдуард Соснин. «В год 300-летия Перми программа у Дмитрия Николаевича [Махонина] и правительства очень насыщенная — около 40 встреч с первыми лицами федеральных и региональных ведомств, а также с компаниями различного рода», — отметил Соснин. Речь идет о «Ростелекоме», АФК «Система», ГК «Ренова», «Березниковском содовом заводе» и ряде других компаний. Он подчеркнул, что на стенде Пермского края представлен промышленный потенциал региона. Также стенд мультимедийный. На экранах транслируют ролики про туристический потенциал, празднование 300-летия, событийную программу до конца года и т. д. У стенда, по его словам, останавливались и беседовали с Махониным министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, председатель правления «Альфа-банка» Андрей Соколов, гендиректор корпорации МСП Александр Исаевич.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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