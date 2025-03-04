Пермяков зовут паковать обувь в Москву за зарплату 240 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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За смену можно заработать до восьми тысяч рублей
За смену можно заработать до восьми тысяч рублей Фото:

Жителям Пермского края предлагают стать упаковщиком обуви в Москве. Работать необходимо вахтовым методом. За вахту в 30 смен можно заработать до 240 тысяч рублей.

«Вахта упаковщиком обуви в Москве. Длительность вахты от 15 до 60 дней. За месяц можно заработать до 240 тысяч рублей», — указано в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений.

В описании вакансии уточняется, что сотрудников обеспечат жильем, униформой, комплексным обедом и проездом за счет работодателя. Рассматриваются кандидаты без опыта работы.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяков зовут паковать тюльпаны за зарплату в 300 тысяч рублей. Паковать цветы необходимо от 25 до 90 суток вахтовым методом.

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Жителям Пермского края предлагают стать упаковщиком обуви в Москве. Работать необходимо вахтовым методом. За вахту в 30 смен можно заработать до 240 тысяч рублей. «Вахта упаковщиком обуви в Москве. Длительность вахты от 15 до 60 дней. За месяц можно заработать до 240 тысяч рублей», — указано в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений. В описании вакансии уточняется, что сотрудников обеспечат жильем, униформой, комплексным обедом и проездом за счет работодателя. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Ранее URA.RU сообщало, что пермяков зовут паковать тюльпаны за зарплату в 300 тысяч рублей. Паковать цветы необходимо от 25 до 90 суток вахтовым методом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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