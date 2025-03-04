Пермяков зовут паковать обувь в Москву за зарплату 240 тысяч

Жителям Пермского края предлагают стать упаковщиком обуви в Москве. Работать необходимо вахтовым методом. За вахту в 30 смен можно заработать до 240 тысяч рублей.
«Вахта упаковщиком обуви в Москве. Длительность вахты от 15 до 60 дней. За месяц можно заработать до 240 тысяч рублей», — указано в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений.
В описании вакансии уточняется, что сотрудников обеспечат жильем, униформой, комплексным обедом и проездом за счет работодателя. Рассматриваются кандидаты без опыта работы.
Ранее URA.RU сообщало, что пермяков зовут паковать тюльпаны за зарплату в 300 тысяч рублей. Паковать цветы необходимо от 25 до 90 суток вахтовым методом.
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