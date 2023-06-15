15 июня 2023
14 июня 2023

Служба безопасности Пригожина обвинила нефтяника из ХМАО в инсценировке похищения в Сирии. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Башаров с сообщниками инсценировал похищение Фото:

Нефтяник из Нефтеюганска (ХМАО) Константин Башаров, опубликовавший в сети видео с обращением о своем захвате в Сирии террористами ИГИЛ (признано террористической организацией, запрещено на территории России), инсценировал похищение. В ответе на запрос корреспондента URA.RU пресс-служба компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», принадлежащая бизнесмену Евгению Пригожину, сообщила, что югорчанин похитил служебный автотранспорт и свободно передвигается по населенным пунктам Сирии.

«В ходе проведенных оперативных мероприятий, совместно с правоохранительными органами Сирии, было установлено, что Башаров К.В. инсценировал свое похищение, похитил служебный автотранспорт и переехал на территорию, неподконтрольную Правительственным войскам. Также были установлены свидетели, которые видели Башарова свободно передвигающегося по населенным пунктам Сирии», — сообщили в пресс-службе бизнесмена.

Уточняется, что Башаров отрицательно характеризуется на работе, регулярно употреблял алкоголь, а перед похищением заранее взял с собой личные вещи. В результате получения информации по техническим каналам связи обнаружено, что он связывался с сослуживцами и интересовался о своем поиске. Результаты проведенных мероприятий позволяют предположить, что, Башаров имеет сообщников, с которыми вступил в сговор для получения материальной выгоды.

Ранее в сети появилось видеообращение мужчины, который представился нефтяником из Нефтеюганска (ХМАО) Константином Башаровым и утверждал, что он был захвачен в плен группировкой ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация). Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова сообщила, что ведутся необходимые работы по установлению местонахождения гражданина в координации с компетентными органами двух стран.

Комментарий компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину
Комментарий компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину
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Нефтяник из Нефтеюганска (ХМАО) Константин Башаров, опубликовавший в сети видео с обращением о своем захвате в Сирии террористами ИГИЛ (признано террористической организацией, запрещено на территории России), инсценировал похищение. В ответе на запрос корреспондента URA.RU пресс-служба компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», принадлежащая бизнесмену Евгению Пригожину, сообщила, что югорчанин похитил служебный автотранспорт и свободно передвигается по населенным пунктам Сирии. «В ходе проведенных оперативных мероприятий, совместно с правоохранительными органами Сирии, было установлено, что Башаров К.В. инсценировал свое похищение, похитил служебный автотранспорт и переехал на территорию, неподконтрольную Правительственным войскам. Также были установлены свидетели, которые видели Башарова свободно передвигающегося по населенным пунктам Сирии», — сообщили в пресс-службе бизнесмена. Уточняется, что Башаров отрицательно характеризуется на работе, регулярно употреблял алкоголь, а перед похищением заранее взял с собой личные вещи. В результате получения информации по техническим каналам связи обнаружено, что он связывался с сослуживцами и интересовался о своем поиске. Результаты проведенных мероприятий позволяют предположить, что, Башаров имеет сообщников, с которыми вступил в сговор для получения материальной выгоды. Ранее в сети появилось видеообращение мужчины, который представился нефтяником из Нефтеюганска (ХМАО) Константином Башаровым и утверждал, что он был захвачен в плен группировкой ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация). Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова сообщила, что ведутся необходимые работы по установлению местонахождения гражданина в координации с компетентными органами двух стран.
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