15 июня 2023

Пермячка отсудила деньги у страховщиков за сорванный круиз на теплоходе

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания выплатит истцу страховое возмещение, компенсацию и штраф Фото:

Жительница Перми получит страховое возмещение в размере 60 тысяч рублей за сорванный речной круиз на теплоходе. Ранее она взыскала с турагентства, которое отменило поездку, 60 тысяч рублей предоплаты, сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда Перми.

«Взыскать с ответчика в пользу истца 60 тысяч рублей в качестве страхового возмещения, компенсацию морального вреда в размере пяти тысяч рублей. Выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей», — говорится в документе.

Истец объяснила, что заключила договор на речной круиз на теплоходе. Позже турагентство отменило поездку, сославшись на эпидемиологическую обстановку. Организацией, которая осуществляет страхование гражданственной ответственности турагентства, является ответчик. Женщина обращалась в страховую компанию с заявлением о выплате 60 тысяч рублей, но получила отказ. Представитель ответчика на суде заявил, что удовлетворение требования о взыскании страхового возмещения приведет к неосновательному обогащению истца, так как ранее с туристического агентства была взыскана сумма в размере 60 тысяч рублей.

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Жительница Перми получит страховое возмещение в размере 60 тысяч рублей за сорванный речной круиз на теплоходе. Ранее она взыскала с турагентства, которое отменило поездку, 60 тысяч рублей предоплаты, сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда Перми. «Взыскать с ответчика в пользу истца 60 тысяч рублей в качестве страхового возмещения, компенсацию морального вреда в размере пяти тысяч рублей. Выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей», — говорится в документе. Истец объяснила, что заключила договор на речной круиз на теплоходе. Позже турагентство отменило поездку, сославшись на эпидемиологическую обстановку. Организацией, которая осуществляет страхование гражданственной ответственности турагентства, является ответчик. Женщина обращалась в страховую компанию с заявлением о выплате 60 тысяч рублей, но получила отказ. Представитель ответчика на суде заявил, что удовлетворение требования о взыскании страхового возмещения приведет к неосновательному обогащению истца, так как ранее с туристического агентства была взыскана сумма в размере 60 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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