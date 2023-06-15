Пермячка отсудила деньги у страховщиков за сорванный круиз на теплоходе

16 июня 2023 в 07:32 Размер текста - 17 +

Компания выплатит истцу страховое возмещение, компенсацию и штраф Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Перми получит страховое возмещение в размере 60 тысяч рублей за сорванный речной круиз на теплоходе. Ранее она взыскала с турагентства, которое отменило поездку, 60 тысяч рублей предоплаты, сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда Перми. «Взыскать с ответчика в пользу истца 60 тысяч рублей в качестве страхового возмещения, компенсацию морального вреда в размере пяти тысяч рублей. Выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей», — говорится в документе. Истец объяснила, что заключила договор на речной круиз на теплоходе. Позже турагентство отменило поездку, сославшись на эпидемиологическую обстановку. Организацией, которая осуществляет страхование гражданственной ответственности турагентства, является ответчик. Женщина обращалась в страховую компанию с заявлением о выплате 60 тысяч рублей, но получила отказ. Представитель ответчика на суде заявил, что удовлетворение требования о взыскании страхового возмещения приведет к неосновательному обогащению истца, так как ранее с туристического агентства была взыскана сумма в размере 60 тысяч рублей.

Жительница Перми получит страховое возмещение в размере 60 тысяч рублей за сорванный речной круиз на теплоходе. Ранее она взыскала с турагентства, которое отменило поездку, 60 тысяч рублей предоплаты, сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда Перми. «Взыскать с ответчика в пользу истца 60 тысяч рублей в качестве страхового возмещения, компенсацию морального вреда в размере пяти тысяч рублей. Выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей», — говорится в документе. Истец объяснила, что заключила договор на речной круиз на теплоходе. Позже турагентство отменило поездку, сославшись на эпидемиологическую обстановку. Организацией, которая осуществляет страхование гражданственной ответственности турагентства, является ответчик. Женщина обращалась в страховую компанию с заявлением о выплате 60 тысяч рублей, но получила отказ. Представитель ответчика на суде заявил, что удовлетворение требования о взыскании страхового возмещения приведет к неосновательному обогащению истца, так как ранее с туристического агентства была взыскана сумма в размере 60 тысяч рублей.