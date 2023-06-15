Оперативники задержали участника криминальной схемы Фото: Илья Московец © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) полиция задержала курьера мошеннической схемы «ваш внук стал участником ДТП». Об этом URA.RU сообщили 15 июня в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В Отдел МВД России по Миассу обратилась местная жительница, 1932 года рождения. Потерпевшая рассказала, что ей на домашний телефон позвонил незнакомец и сообщил, что ее внук якобы попал в ДТП и находится в реанимации. Чтобы его не привлекли к уголовной ответственности, необходимо заплатить 500 тыс. рублей», — рассказали о мошеннической схеме в пресс-службе ведомства

Пенсионерка сказала, что может дать только 150 тыс. рублей. Данная сумма устроила мужчину. После передачи денег она созвонилась с сыном и спросила, что произошло у внука. Узнав, что у родственников все в порядке, она поняла, что ее обманули.

Стражи порядка опросили соседей, проанализировали маршрут злоумышленника. Оперативниками была установлена личность курьера. Им оказался не судимый миассовец 2002 года рождения, имеющий постоянное место работы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.