Глава СПЧ Фадеев раскритиковал нейросеть «Жириновский»

16 июня 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

Валерий Фадеев назвал «шаблоном» нейросеть «Жириновский» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что недавно представленная нейросеть «Жириновский» является шаблоном, в отличие от настоящего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он также заявил, что не понимает, зачем вообще нужны такие технологии. «Не понимаю, зачем такие технологии нужны, какую пользу они нам приносят? Жириновский был умным, не шаблонным человеком, а то, что мы видим — это шаблон», — сказал Валерий Фадеев на секции Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Его заявление опубликовано в telegram-канале СПЧ. Ранее депутат ЛДПР Владимир Кошелев в рамках ПМЭФ представил нейросеть «Жириновский». По его словам, искусственный интеллект отвечает на вопросы так, как это сделал бы основатель партии, передает деловое издание «Взгляд». Также стало известно, что нейросеть спрогнозировала «полный провал» президента Украины Владимира Зеленского в конфликте с Россией, пишет MK.RU .

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что недавно представленная нейросеть «Жириновский» является шаблоном, в отличие от настоящего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он также заявил, что не понимает, зачем вообще нужны такие технологии. «Не понимаю, зачем такие технологии нужны, какую пользу они нам приносят? Жириновский был умным, не шаблонным человеком, а то, что мы видим — это шаблон», — сказал Валерий Фадеев на секции Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Его заявление опубликовано в telegram-канале СПЧ. Ранее депутат ЛДПР Владимир Кошелев в рамках ПМЭФ представил нейросеть «Жириновский». По его словам, искусственный интеллект отвечает на вопросы так, как это сделал бы основатель партии, передает деловое издание «Взгляд». Также стало известно, что нейросеть спрогнозировала «полный провал» президента Украины Владимира Зеленского в конфликте с Россией, пишет MK.RU.