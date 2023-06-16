ТАСС: Запад сделает стратегические выводы из речи Путина на ПМЭФ

17 июня 2023 в 00:45 Размер текста - 17 +

Слова Владимира Путина на ПМЭФ будут анализировать на Западе, считает эксперт Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) Недружественные страны внимательно отнесутся к речи президента Росси Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и сделают из нее выводы исходя из логики будущего противостояния. Такое мнение выразил председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий. «Они (представители западных стран — прим. URA.RU) внимательно слушают, что говорит Путин, и не игнорируют (его слова — прим. URA.RU), но действуют исходя из противоположных интересов. <…> Будут делать выводы о том, как противодействовать российскому движению», — рассказал Быстрицкий в беседе с ТАСС. В Санкт-Петербурге 14 июня начался XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В нем приняли участие ведущие экономисты, лидеры государств, ученые и финансисты. Такая конференция проводится в России ежегодно. URA.RU собрало основные тезисы из выступления Российского лидера в ходе мероприятия.

Недружественные страны внимательно отнесутся к речи президента Росси Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и сделают из нее выводы исходя из логики будущего противостояния. Такое мнение выразил председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий. «Они (представители западных стран — прим. URA.RU) внимательно слушают, что говорит Путин, и не игнорируют (его слова — прим. URA.RU), но действуют исходя из противоположных интересов. <…> Будут делать выводы о том, как противодействовать российскому движению», — рассказал Быстрицкий в беседе с ТАСС. В Санкт-Петербурге 14 июня начался XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В нем приняли участие ведущие экономисты, лидеры государств, ученые и финансисты. Такая конференция проводится в России ежегодно. URA.RU собрало основные тезисы из выступления Российского лидера в ходе мероприятия.