В «Авиалесохане» заявили о важном заблуждении по поводу пожароопасной обстановки

«Авиалесохана»: число пожаров не растет уже пять лет

19 июня 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

Курганская область и ХМАО являются традиционно пожароопасными регионами, сообщили в «Авиалесохране» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Часто смешивают понятия ландшафтных и лесных пожаров, что приводит к необъективной оценке пожароопасной ситуации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесохрана», отметив, что их число остается неизменным пять лет. «В ряде случаев площади, пройденные огнем ландшафтных пожаров, зарегистрированных в результате космического мониторинга, соединяются в единое целое с площадью, пройденной огнем лесных пожаров, и преподносятся как площади, пройденные огнем только лесных пожаров, что приводит к дезинформации о лесопожарной обстановке. В целом нельзя смешивать тему ландшафтных пожаров (палов травы) и лесных пожаров, делать подмену понятий, так как они возникают на разных категориях земель и за борьбу с ними отвечают различные органы власти и ведомства», — сказали в «Авиалесохране». Отвечая на вопросы агентства, в пресс-службе назвали территории, которые чаще других страдают от пожаров. «Их количество и площади, пройденные огнем, остаются на уровне среднепятилетних значений. Есть традиционно пожароопасные регионы, например, Красноярский край, Республика Саха, Амурская область, Курганская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Еврейская автономная область и другие. Есть и территории, в которых всплески горимости носят эпизодический характер», — отметили в госучреждении. Социолог, завкафедрой государственного и муниципального управления университета «Синергия» Мария Байнова заявила, что необходимо запретить разведение огня по всей стране, чтобы минимизировать количество лесных пожаров. Установлением причин распространения огня занимаются правоохранительные органы, Следственный комитет либо МВД, в зависимости от квалификации поджога, объяснил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Часто смешивают понятия ландшафтных и лесных пожаров, что приводит к необъективной оценке пожароопасной ситуации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесохрана», отметив, что их число остается неизменным пять лет. «В ряде случаев площади, пройденные огнем ландшафтных пожаров, зарегистрированных в результате космического мониторинга, соединяются в единое целое с площадью, пройденной огнем лесных пожаров, и преподносятся как площади, пройденные огнем только лесных пожаров, что приводит к дезинформации о лесопожарной обстановке. В целом нельзя смешивать тему ландшафтных пожаров (палов травы) и лесных пожаров, делать подмену понятий, так как они возникают на разных категориях земель и за борьбу с ними отвечают различные органы власти и ведомства», — сказали в «Авиалесохране». Отвечая на вопросы агентства, в пресс-службе назвали территории, которые чаще других страдают от пожаров. «Их количество и площади, пройденные огнем, остаются на уровне среднепятилетних значений. Есть традиционно пожароопасные регионы, например, Красноярский край, Республика Саха, Амурская область, Курганская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Еврейская автономная область и другие. Есть и территории, в которых всплески горимости носят эпизодический характер», — отметили в госучреждении. Социолог, завкафедрой государственного и муниципального управления университета «Синергия» Мария Байнова заявила, что необходимо запретить разведение огня по всей стране, чтобы минимизировать количество лесных пожаров. Установлением причин распространения огня занимаются правоохранительные органы, Следственный комитет либо МВД, в зависимости от квалификации поджога, объяснил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.