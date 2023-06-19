В Свердловской области выявили более 100 компаний-призраков

На Среднем Урале обнаружили 147 фантомных компаний Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Россельхознадзор выявил 147 несуществующих компаний в Свердловской области, среди которых производители молочной продукции и предприятия розничной торговли. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

«В ходе мониторинга было выявлено 147 предприятий-фантомов на Среднем Урале. Среди них 5 производителей молочной продукции, 142 предприятия розничной торговли, хранения продукции и реализации сельскохозяйственных животных», — сказано в сообщении.

Так, например в июне 2023 года установлен признак «фантомной» площадки ООО «Альфа-трейд», осуществляющего производство рыбной продукции. Фактический адрес площадки находился в административном здании, не имеющее отношение к хранению и реализации продукции животного происхождения. Сотрудниками Россельхознадзора было предложено принять меры по исправлению нарушений.

Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале обнаружили фантомную компанию в сфере общепита. Площадка была исключена из информационной системы.