На Среднем Урале грузовик столкнулся с поездом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Рефтинском (Свердловская область) водитель грузового автомобиля «Ивеко» столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.

«Водитель грузового автомобиля „Ивеко“, выехал на железнодорожный переезд при неработающем светофоре и допустил столкновение с тепловозом. В результате происшествия автомобиль опрокинулся. Люди не пострадали», — сказано в сообщении. На месте ДТП отсутствуют дорожные знаки.

По словам водителя грузовика, при переезде железной дороги он не заметил приближающийся поезд, а светофор не работал. «По факту ДТП проводится проверка», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области Mercedes врезался в поезд. Пригородный поезд ехал из ХМАО.