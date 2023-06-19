В Свердловской области грузовик столкнулся с поездом. Фото

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На Среднем Урале грузовик столкнулся с поездом Фото:

В поселке Рефтинском (Свердловская область) водитель грузового автомобиля «Ивеко» столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.

«Водитель грузового автомобиля „Ивеко“, выехал на железнодорожный переезд при неработающем светофоре и допустил столкновение с тепловозом. В результате происшествия автомобиль опрокинулся. Люди не пострадали», — сказано в сообщении. На месте ДТП отсутствуют дорожные знаки.

По словам водителя грузовика, при переезде железной дороги он не заметил приближающийся поезд, а светофор не работал. «По факту ДТП проводится проверка», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области Mercedes врезался в поезд. Пригородный поезд ехал из ХМАО.

В Рефтинском КАМАЗ столкнулся с грузовым поездом
В Рефтинском КАМАЗ столкнулся с грузовым поездом
Фото:

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В поселке Рефтинском (Свердловская область) водитель грузового автомобиля «Ивеко» столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона. «Водитель грузового автомобиля „Ивеко“, выехал на железнодорожный переезд при неработающем светофоре и допустил столкновение с тепловозом. В результате происшествия автомобиль опрокинулся. Люди не пострадали», — сказано в сообщении. На месте ДТП отсутствуют дорожные знаки. По словам водителя грузовика, при переезде железной дороги он не заметил приближающийся поезд, а светофор не работал. «По факту ДТП проводится проверка», — отметили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области Mercedes врезался в поезд. Пригородный поезд ехал из ХМАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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