19 июня 2023

Россельхознадзор прокомментировал вырубку леса в челябинском селе

Россельхознадзор: лес в челябинском селе Ключевка можно сохранить
© Служба новостей «URA.RU»
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Незаконная вырубка леса. Свердловская область, поселок Рассоха, деревья, лес, вырубка леса, поселок рассоха, вырубка деревьев
Вырубка леса осуществляется на паевых землях Фото:

Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям разъяснило ситуацию с вырубкой леса в челябинском селе Ключевка. Как сообщается в официальном ответе ведомства на запрос URA.RU, лес можно сохранить.

«Вырубка осуществляется на паевых землях. У собственников (то есть владельцев земельных паев — прим. URA.RU) есть возможность использовать леса на землях сельскохозяйственного назначения без перевода в земли лесного фонда. Для этого собственник может подать заявление в Россельхознадзор в порядке определенным Постановлением Правительства РФ от 21.09.2020 года № 1509 «Об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения», — говорится в письме, за подписью начальника отдела государственного земельного надзора Дмитрия Бойчука.

По словам представителя ведомства, в соответствии со статьей 13 Земельного кодекса РФ, в целях охраны земель собственники обязаны проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями, кустарниками и сорными растениями. Возможно, кто-то из собственников земель решил не дожидаться предписания Россельхознадзора и выполнить обязанности, возложенные на землепользователей.

Как сообщили URA.RU жители Ключевки Троицкого района, в лес, который начали вырубать, они ходят за грибами. Кроме того, в лесу есть дикие животные. Вырубку проводит арендатор земли ООО «Ключевское», гендиректором которого является Александр Тарасенков. Жители хотят сохранить лес.

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Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям разъяснило ситуацию с вырубкой леса в челябинском селе Ключевка. Как сообщается в официальном ответе ведомства на запрос URA.RU, лес можно сохранить. «Вырубка осуществляется на паевых землях. У собственников (то есть владельцев земельных паев — прим. URA.RU) есть возможность использовать леса на землях сельскохозяйственного назначения без перевода в земли лесного фонда. Для этого собственник может подать заявление в Россельхознадзор в порядке определенным Постановлением Правительства РФ от 21.09.2020 года № 1509 «Об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения», — говорится в письме, за подписью начальника отдела государственного земельного надзора Дмитрия Бойчука. По словам представителя ведомства, в соответствии со статьей 13 Земельного кодекса РФ, в целях охраны земель собственники обязаны проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями, кустарниками и сорными растениями. Возможно, кто-то из собственников земель решил не дожидаться предписания Россельхознадзора и выполнить обязанности, возложенные на землепользователей. Как сообщили URA.RU жители Ключевки Троицкого района, в лес, который начали вырубать, они ходят за грибами. Кроме того, в лесу есть дикие животные. Вырубку проводит арендатор земли ООО «Ключевское», гендиректором которого является Александр Тарасенков. Жители хотят сохранить лес.
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