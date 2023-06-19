Россельхознадзор прокомментировал вырубку леса в челябинском селе

Россельхознадзор: лес в челябинском селе Ключевка можно сохранить

Вырубка леса осуществляется на паевых землях Фото: Анна Майорова © URA.RU

Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям разъяснило ситуацию с вырубкой леса в челябинском селе Ключевка. Как сообщается в официальном ответе ведомства на запрос URA.RU, лес можно сохранить.

«Вырубка осуществляется на паевых землях. У собственников (то есть владельцев земельных паев — прим. URA.RU) есть возможность использовать леса на землях сельскохозяйственного назначения без перевода в земли лесного фонда. Для этого собственник может подать заявление в Россельхознадзор в порядке определенным Постановлением Правительства РФ от 21.09.2020 года № 1509 «Об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения», — говорится в письме, за подписью начальника отдела государственного земельного надзора Дмитрия Бойчука.

По словам представителя ведомства, в соответствии со статьей 13 Земельного кодекса РФ, в целях охраны земель собственники обязаны проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями, кустарниками и сорными растениями. Возможно, кто-то из собственников земель решил не дожидаться предписания Россельхознадзора и выполнить обязанности, возложенные на землепользователей.

Как сообщили URA.RU жители Ключевки Троицкого района, в лес, который начали вырубать, они ходят за грибами . Кроме того, в лесу есть дикие животные. Вырубку проводит арендатор земли ООО «Ключевское», гендиректором которого является Александр Тарасенков. Жители хотят сохранить лес.