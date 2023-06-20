Женщина прошла обучение и устроилась соцкоординатором в госфонд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске супруга участника СВО Елена Н. после долгих поисков работы устроилась социальным координатором в отделение фонда «Защитники Отечества». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ по труду и занятости населения региона.

«Супруга участника СВО Елена обратилась в челябинский Центр занятости населения (ЦЗН) по вопросу трудоустройства. Подобрать подходящую работу сразу не получалось. По результатам профориентационного тестирования оказалось, что ей подходит работа в соцсфере. После открытия отделения фонда „Защитники Отечества“ Елена прошла бесплатное обучение и трудоустроилась», — сообщили в пресс-службе.

Сейчас Елена помогает ветеранам СВО и их семьям в решении вопросов, связанных со здоровьем, поиском работы, организацией отдыха и реабилитацией. Она считает, что это ее призвание.

«Я получила профессию, трудоустроилась и теперь могу еще больше помогать бойцам, их женам и детям. Это близкая для меня тема. При поддержке государства мы сделаем много хороших и нужных дел. Считаю, что это мое призвание», — цитирует управление женщину.

Отделение государственного фонда «Защитники Отечества» 30 мая открыл губернатор региона Алексей Текслер. Фонд создан по инициативе президента РФ Владимира Путина для оказания комплексной помощи и поддержки участникам СВО и их семьям.

Елена Н. (в центре) считает работу соцкоординатором в фонде «Защитники Отечества» своим призванием Фото: пресс-служба ГУ по труду и занятости населения Челябинской области